Avis de recherche pour All Boivin et sa compagne de fuite

La Sûreté du Québec et ses Escouades régionales mixtes intensifient leurs recherches pour retracer All Boivin, qui serait fortement impliqué à titre de commanditaire et dirigeant d’une dizaine d’événements de violence survenus sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac St-Jean et à Québec.

L’aide du public est demandé pour retrouver le criminel fugitif âgé de 35 ans, et aussi de sa compagne de fuit, Yaulise Lemieux-Bellavance, âgée de 26 ans.

« L’enquête tend à démontrer que les deux fugitifs qui manquent à l’appel depuis le 23 février 2023 sont toujours ensemble. Il est fort possible qu’ils utilisent des fausses identités telles que : Jacob Tremblay et Mariane Peto.

Parmi la dizaine d’événements de violence mentionnés : enlèvements, séquestrations, menaces, incendies criminels, voies de fait, décharges d’arme à feu, tortures ainsi que des tentatives de meurtre.

Les autorités, via le programme BOLO, offre une récompense allant jusqu’à 250 000$ pour l’arrestation du criminel fugitif. (Programme Bolo – All Boivin)

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.