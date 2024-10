Feu criminel à Moisie : les enquêtes sur remise en liberté reportées

Les enquêtes sur remise en liberté et pro forma des individus arrêtés en lien avec l’incendie criminel à Moisie, le 16 octobre, seront reportées.

Les dossiers de Lucas Bérubé, 19 ans, de Sept-Îles, Raphaël Bérubé, 24 ans, de Shawinigan, Anthony Roy, 34 ans, de Québec, et Dereck Lemay, 29 ans, de Québec, seront reportés à jeudi. Le procureur de la Couronne, Me Marc Bérubé, en fera la demande après-midi au Palais de justice de Sept-Îles.

Ils font face pour le moment à un chef d’accusation d’incendie criminel sur une maison d’habitation. C’est le cas aussi pour Malory Fortin dont le dossier était déjà au calendrier pour le 31 octobre.

L’enquête pour remise en liberté et pro forma s’applique également pour Jonathan Gendron, 31 ans de Baie-Comeau, qui fait face à un chef d’accusation de séquestration à l’endroit de Jimmy Maltais dans l’événement du feu sur la rue Vollant à Moisie.

« On est en attente du laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale pour les expertises, ce qui va nous guider pour la conduite des choses dans le dossier, notamment s’il y a des accusations supplémentaires ou autres à porter, et de ce qu’il adviendra sur les enquêtes de remise en liberté et la preuve qui sera présentée à ce stade-là », a fait savoir l’avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Marc Bérubé.

Les six individus demeurent détenus pour le moment.

« Une enquête pourra avoir lieu ultérieurement et on se penchera en temps et lieu sur les conditions, les garanties qu’ils (avocats de la défense) pourront offrir […], mais on n’est pas à cette étape-là. Moi, je suis en attente du labo, des expertises, pour m’orienter pour la suite des choses », indique Me Bérubé.