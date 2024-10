Près de 17 000 constats d’infraction pour comportements imprudents au volant

De nombreuses opérations ciblant des comportements imprudents chez les automobilistes ont eu lieu à travers la province du 11 au 17 octobre, ce qui a permis de remettre près de 17 000 constats d’infraction, dont 1 250 pour l’utilisation du téléphone cellulaire au volant.

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), ont intensifié leurs interventions dans le cadre de l’opération nationale concertée visant les distractions et les comportements imprudents.

Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d’être irritants, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres.

Cette opération, déployée sous le thème « Sur la route, on se conduit bien » visait à rappeler aux usagers de la route l’importance de respecter les lois en vigueur et d’adopter des comportements prudents en tout temps.

Les comportements imprudents ou inadéquats qui étaient particulièrement surveillés dans le cadre de cette ONC sont :

Le respect de la signalisation incluant les panneaux d’arrêt les feux rouges, la signalisation sur les autobus scolaires et céder le passage;

incluant les panneaux d’arrêt les feux rouges, la signalisation sur les autobus scolaires et céder le passage; Les actions imprudentes incluant les actions susceptibles de compromettre la sécurité et les dépassements successifs;

incluant les actions susceptibles de compromettre la sécurité et les dépassements successifs; Suivre de trop près ;

; Les distractions au volant incluant l’utilisation du cellulaire au volant.

Dans le cadre des opérations déployées, d’autres comportements problématiques ont aussi engendré l’émission de constats d’infraction, tels que le non-respect du corridor de sécurité, le dépassement d’une ligne continue simple ou double et la circulation sur l’accotement.

Rappelons que cette opération nationale concertée visant les comportements imprudents a été organisée en partenariat avec l’Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Gatineau et Contrôle routier Québec.