Le Québec et le Canada atlantique ont connu leur été le plus chaud en 2024, selon des données remontant jusqu’en 1948.

L’été dernier aura été aussi le quatrième plus chaud de l’histoire du pays.

Au cours de cette période, les responsables d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) affirment que les températures estivales au Canada ont augmenté de 1,7 °C, une tendance largement due aux changements climatiques d’origine humaine.

Le gouvernement fédéral a déployé l’été dernier le Système d’attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes pour analyser les nombreuses vagues de chaleur qui ont frappé le pays. En tout, 37 vagues de chaleur ont touché le pays.

La conclusion des scientifiques d’ECCC: presque toutes les pires vagues de chaleur ayant frappé le Canada ont été plus chaudes et plus probables à cause des changements climatiques.

Dans ce qu’on appelle une étude d’attribution rapide, les climatologues ont déclaré qu’ils voient le potentiel de traduire pour le grand public comment des décennies d’activité humaine, principalement la combustion de grandes quantités de combustibles fossiles, contribuent déjà à des changements spectaculaires dans les extrêmes météorologiques – généralement plus de chaleur et moins d’extrêmes de froid.

Le ministère élargira le programme pour analyser rapidement la façon avec laquelle les changements climatiques modifient les probabilités de températures extrêmement froides.