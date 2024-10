La coqueluche frappe plus que jamais sur la Côte-Nord

La dernière plus importante recrudescence de coqueluche sur la Côte-Nord comptait 450 cas sur une période de trois ans. En 2024, 412 cas ont été déclarés en seulement quatre mois.

« La Côte-Nord présente un taux d’incidence élevé (environ 459 cas/100 000 habitants) », rapporte Marie-Claude Lacasse, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Depuis le premier cas déclaré le 3 juin 2024, on compte un total de 412 cas sur la Côte-Nord.

Jusqu’ici, la plus grosse crise recensée de coqueluche dans la région remontait à la période de 1993-1994-1995. Durant ces trois années, 450 cas, au total, ont été dénombrés.

En 2024, en seulement quatre mois, 412 ont été déclarés.

La situation a rapidement évolué.

« Ça semble en effet être la recrudescence la plus élevée », affirme Jean-Christophe Beaulieu, porte-parole du CISSS Côte-Nord. Il précise toutefois que comme des cas ne sont pas déclarés, il est difficile de comparer avec justesse, les périodes entre elles.

Cause

La coqueluche est une maladie cyclique. Au Québec et ailleurs dans le monde, il y a une recrudescence tous les 3 à 5 ans, et la dernière sur la Côte-Nord a eu lieu en 2019 (155 cas).

« Plus les écarts sont longs entre les périodes de recrudescence, plus le nombre de personnes susceptibles d’attraper la coqueluche augmente, plus le nombre de cas est élevé », dit le porte-parole du CISSS.

La recrudescence était attendue et est toujours en cours.

« Elle semble être plus importante que les précédentes notamment parce que le dernier pic a eu lieu il y a longtemps », dit M. Beaulieu.

Au Québec et ailleurs

Depuis le début de l’année, le Québec fait face à une recrudescence de la coqueluche.

« Cette situation n’est pas unique au Québec et est observée ailleurs au Canada et dans le monde », précise Marie-Claude Lacasse, du MSSS.

Au Québec, depuis le 1er janvier 2024, 16 416 cas de coqueluche ont été déclarés.

« Selon le Rapport hebdomadaire sur les menaces de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) portant sur la coqueluche, le Québec serait à l’origine de la majorité des cas de coqueluche déclarés cette année », mentionne-t-elle.

Coqueluche

Cette maladie bactérienne des voies respiratoires qui débute par un rhume est suivie de secousses de toux persistantes et incontrôlables, pouvant aller jusqu’aux vomissements. La contagiosité débute dès le début des symptômes de rhume. Une personne non traitée peut être contagieuse jusqu’à trois semaines. La maladie dure environ de six à dix semaines.

La vaccination est recommandée pour les enfants et les femmes enceintes (idéalement entre 26 et 32 semaines). Une personne vaccinée peut contracter la maladie, mais dans ce cas, les symptômes sont souvent moins graves. Les complications sont plus graves et plus fréquentes chez les enfants de moins d’un an.