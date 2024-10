Double victoire pour le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai

Soirée parfaite pour le Friday Night Lights sur le terrain des écoles secondaires de la rue Comeau de Sept-Îles. Le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai a signé la victoire dans les deux catégories. Et ce tout premier programme à domicile disputé sous les projecteurs a été une réussite.

Dans le benjamin, les locaux n’ont pas tardé à se mettre en marche. Il menait 24-0 après six minutes de jeu, en route vers une victoire de 43-0 sur les Harfangs de l’école des Bâtisseurs de Kénogami (Jonquière). Le Husky couronnait ainsi une saison parfaite de quatre victoires en autant de matchs.

La troupe de l’entraîneur-chef Luc Turner se rendra au Saguenay en fin de semaine prochaine pour sa demi-finale.

Chez les juvéniles, les locaux se devaient de l’emporter pour se qualifier pour les séries. Dans un match chaudement disputé, ils sont venus à bout des Harfangs avec une marque finale de 19-17. Ils poursuivront leur saison d’une autre semaine, se rendant également au Saguenay dans une semaine.

Les spectateurs pour ce premier programme en soirée organisé par le Husky étaient très nombreux. Ça se comptait par centaines. Plusieurs étaient vêtus de blanc à la demande de l’organisation pour cet événement historique.

« Une magnifique soirée. C’est très rassembleur. Plusieurs de nos élèves étaient là, en étant à l’école depuis huit heures trente. Ils sont venus encourager les jeunes », se réjouissait la directrice de Jean-du-Nord/Manikoutai, Marie-Ève Murray.

Chez les visiteurs, malgré la défaite, l’entraîneur des Harfangs et président de Football Saguenay, Guillaume Simard, était plus qu’heureux.

« On a deux programmes qui se ressemblent. C’était écoeurant comme soirée. Oui il y a une rivalité sur le terrain, mais après le match (pour la pizza), les jeunes ont collé les tables pour être ensemble. Peu importe le résultat du match, c’est un succès en voyant ça. Ça fait grandir les jeunes », a-t-il dit.

Statistiques – Match vs Harfangs

Benjamin

Offensive

Mathis Pelletier : 1 touché – Course de 41 verges / 1 touché par la passe – 50 verges

Éli-Gabriel Boucher : 1 touché – Course de 32 verges

Alex Mckinnon : 2 convertis de 2 points

Jacob Liu : 1 converti de 2 points + 1 converti de 1 point

Défensive

Zack Lachapelle : 3 plaqués solos, 2 assistés et 1 interception (ramenée pour un touché – 10 verges)

Jacob Liu : 1 interception (ramenée pour un touché – 50 verges)

Nicolas Maltais : 1 touché (ballon échappé) – 46 verges

Yohan Mayrand-Duval : 3 sacs du quart

Juvénile

Offensive

Olivier Thériault – 1 touché – Course de 80 verges + 1 converti de 1 point

James Lacasse – 1 touché – Course de 3 verges

Shawn Adam – 1 touché – Course de 22 verges

Défensive

Léo Philippon : 7 plaqués solos, 4 assistés, 2 sacs du quart, 1 ballon recouvert et 1 interception

Nathan Gaudreau : 4 plaqués solos et 8 assistés

Michael Pineau : 1 interception