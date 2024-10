Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Hy2Gen toujours dans l’inconnu

Hy2Gen ne connaît toujours pas le nombre de mégawatts octroyés à son projet baie-comois. Selon un article publié par Radio-Canada lundi, 307 mégawatts lui seraient accordés par Hydro-Québec.

Des consultations publiques pour l’agrandissement du parc marin

« Le projet d’agrandissement du parc marin permettrait de rehausser la protection des bélugas, des rorquals et des zones côtières herbacées, notamment en incluant l’ensemble de l’habitat essentiel estival du béluga dans le parc marin », affirme le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dans un communiqué.

Développement domiciliaire Holliday : l’expropriation est contestée

Les deux promoteurs derrière le projet de développement domiciliaire Holliday à Sept-Îles, contestent leur expropriation par la Ville de Sept-Îles.

La caserne de pompiers devra attendre à Maliotenam

Le projet d’une caserne de pompiers pour Maliotenam est mort dans l’œuf.

Une première série télé tournée à Anticosti

Une équipe de tournage est de passage sur la Côte-Nord pour filmer Anticosti, la toute première série de fiction réalisée sur l’île du même nom.

Un chercheur de la Côte-Nord parmi les plus cités au monde en 2023

Sébastien Simard, originaire de Sacré-Cœur, est un des chercheurs qui figure dans le top 2 % des scientifiques les plus cités au monde en 2023, selon la liste publiée le 16 septembre par l’Université de Stanford.

Entre 5 000 $ et 10 000 $ de dommages à la Station Gallix

Des fils ont été coupés et volés sur les trois canons à neige de la station de ski. Ces actes de vandalisme perpétrés le 14 octobre se chiffrent à des milliers de dollars, « entre cinq et dix mille dollars », mentionne Alexandre Pearson, président du CA de la Station Gallix.

Indéfendable | Un retour parfait à la télé pour le Septilien

Il y a Mario Saint-Amand l’acteur qui renoue avec sa carrière avec un rôle pivot dans Indéfendable. Mais il y a aussi le spécialiste en intervention psychosociale et celui qui a retrouvé son fief natal il y a trois ans.

La route 138 non accidentogène entre Retty et les Plages

Malgré 18 accidents survenus entre 2013 et 2022, le ministère des Transports et de la mobilité durable (MTQ) a conclu que la route 138 entre la rue Retty et l’aéroport à Sept-Îles n’est pas accidentogène.

Les Nord-Côtiers plus éduqués qu’il y a 25 ans

La Côte-Nord a connu un bond de 35,2 % en 25 ans, dans la proportion de sa population détenant un diplôme d’études postse­condaire.

Mandat de grève de cinq jours pour quatre CPE de Sept-Îles

Les employés de quatre Centre de la petite enfance (CPE) de Sept-Îles se sont dotés d’un mandat de grève de cinq jours applicable au moment jugé opportun.

Une bière à l’effigie du pont sur le Saguenay

La Coalition Union 138 continue de marteler la nécessité de construire un pont pour relier la Côte-Nord au reste du Québec. Cet avant-midi, à Essipit, elle a lancé une bière locale à l’effigie du projet de construction d’un pont à l’embouchure du Saguenay.

La fin d’une saison marquante pour Charles Paquet

Le Port-Cartois Charles Paquet vient de boucler sa saison de compétitions en triathlon. Une grosse saison, pas en termes de nombre, mais de résultats et d’une participation aux Olympiques de Paris.