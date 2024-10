Vol chez Mon Vélo : un individu arrêté

La boutique Mon Vélo est le dernier commerce qui dénonce sur les réseaux sociaux une entrée par effractions et vol à Sept-Îles. Une des trois personnes de cet acte a été arrêtée.

C’est vers 23h30, le 24 octobre, que le gérant de Mon Vélo, Dominic Leblanc, a eu reçu l’appel de la compagnie du système d’alarme. En regardant à distance les caméras du commerce, il a pu constater la présence de trois individus.

En arrivant sur place, il a vu que la porte de côté du commerce a été défoncée. Alors qu’il placardait la porte endommagée, les individus sont revenus. Dominic Leblanc a réussi à en faire intercepter un, en lui bloquant le chemin en voiture. Il s’agit d’un jeune d’âge mineur. Rien de ce qui a été volé n’a encore été récupéré.

En biens volés, soit lunettes, écouteurs, gants et un vélo, ça se chiffre à près de 3 000$. C’est sans compter les dommages à d’autres vélos et à l’intérieur du commerce, évalués à près de 10 000$, en plus du tiroir-caisse qui a été vidé.

« Le vol et le vandalisme, c’est poche, mais on a des assurances. Ce qui est triste, c’est le temps et l’énergie que je prends à gérer ça. On perd une journée pour gérer ça », se désole M. Leblanc

De la vitre d’un des présentoirs s’est retrouvée à la grandeur du commerce. Le nettoyage n’était pas encore complété lors du passage du Journal.

« C’est beaucoup de temps perdu pour quelques centaines de dollars au final pour eux », ajoute-t-il, parlant aussi des conséquences pour la personne arrêtée. « Il y a la gestion avec policiers et les assurances. C’est de la job pour un vol de cinq minutes », indique Dominic Leblanc.

Le gérant de Mon Vélo à Sept-Îles, commerce qui est déménagé récemment au coin Laure/Lemaire, assure que la boutique est bien équipée au niveau du système de sécurité. « On a de très bonnes caméras et on voit très bien ce qu’ils ont fait. »

Propriétaire de Mon Vélo, Jimmy Coll n’a pas souvenir d’entrée par effractions à son commerce de Baie-Comeau.

Rappels d’usage

Avec les récentes entrées par effractions et vols rapportés dernièrement dans des commerces de Sept-Îles, le porte-parole de la Sûreté du Québec, le Sergent Hugues Beaulieu, souligne qu’il est important de bien verrouiller les portes, de ne pas laisser des objets de valeur facilement accessible et de se munir d’un système de caméra haute définition pour aider le travail des policiers.

« Il faut rendre la vie difficile aux voleurs », insiste-t-il.

Au sujet des entrées par effractions et vols, il mentionne que l’appât du gain est facile pour les jeunes et ceux avec des problèmes de consommation. « Il faut leur rendre ça dur. »