Un peu de retard pour le skatepark à Sept-Îles

La construction du nouveau skatepark devait s’achever à la fin octobre, mais les conditions météorologiques retardent l’ouverture.

Les travaux progressent bien pour le nouveau skatepark de Sept-Îles. La structure de béton a pris forme sur l’ancien terrain de soccer, derrière l’aréna Guy-Carbonneau.

Initialement, le projet devait être complété vers le 25 octobre. Toutefois, comme il est courant dans un tel projet, la météo, la livraison de certaines pièces et la disponibilité des sous-traitants spécialisés ont causé quelques jours de retard.

« Malheureusement, il y a eu un total de six jours de pluie et deux fois où l’entrepreneur n’a pas réussi à s’approvisionner en béton. On parle donc de huit jours ouvrables (presque deux semaines pleines) », explique le service des communications de la Ville de Sept-Îles.

C’est donc aux alentours du 8 novembre que le chantier devrait être complété, si la météo est clémente.

Le contrat pour la réalisation du nouveau skatepark a été octroyé pour la somme de 1,5 M$. La municipalité bénéficie d’une aide financière de 450 000 $ du Fonds d’initiatives nordiques de la Société du Plan Nord.

Sur l’espace restant entre l’aréna Guy-Carbonneau et le nouveau skatepark, la Ville prévoit installer des terrains de tennis et de pickleball. Ils viendront remplacer ceux qui seront perdus derrière le Centre socio-récréatif, puisque cet espace servira à la construction du futur hôtel de ville de Sept-Îles.

Intrusions

Certains amateurs de skateboard n’ont pas pu s’empêcher d’aller essayer les nouvelles structures de béton au skatepark en soirée et la nuit, même si le chantier n’est pas terminé, rapporte la municipalité. Ce n’est pas permis, précise la Ville. Cette dernière installera des affiches pour rappeler que le skatepark ne peut pas encore être utilisé.

« On comprend que les gens ont bien hâte d’utiliser l’installation, mais c’est encore un chantier, donc on ne veut pas que les gens se promènent sur [le skatepark] », affirme Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles.

Le nouveau skatepark sera assurément ouvert à partir du printemps 2025.