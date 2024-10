Paul Lord reçoit le prix Dollard-Morin pour la Côte-Nord

C’est le Baie-Comois Paul Lord, impliqué entre autres dans le basketball mineur, qui reçoit le titre de bénévole exemplaire en sport et loisir sur la Côte-Nord.

Effectivement, M. Lord est lauréat du prix Dollard-Morin qui souligne l’engagement bénévole pour l’organisation et la tenue d’activités de sport ou de loisir. Le ministère du Sport, du Loisir et du Plein air en a fait l’annonce officielle le 25 octobre.

Paul Lord a été impliqué lors des parties ou des tournois organisés par l’Association de Basket mineur de Baie-Comeau, la polyvalente des Baies ou encore le RSEQ Côte-Nord. Il a encadré plus de 3 666 parties en trois ans. Il guide aussi les arbitres, qu’ils soient débutants ou expérimentés, et il soutient les entraîneurs en filmant et commentant les matchs.

Le Baie-Comois n’en est pas à ses premiers hommages. En 2002, lors du Gala d’excellence du sport étudiant de la Côte-Nord, il a été reconnu comme étant l’officiel ayant le plus contribué au développement du sport en région, puis il a été nommé officiel de l’année au Gala Méritas Loisir et Sport Côte-Nord.

En 2016, il a reçu un prix hommage de la même organisation, avant de devenir superviseur au camp du Comité provincial d’arbitrage en 2018.

Notons que le prix Dollard-Morin a été introduit en 1992 par le ministère de l’Éducation afin de mettre en valeur les efforts des bénévoles du Québec et d’inciter d’autres citoyens à s’impliquer dans leur communauté.

« Je tiens à vous féliciter sincèrement, M. Lord, pour votre participation exemplaire comme bénévole dans notre région. Ce prix vous honore et témoigne de notre gratitude pour tout ce que vous apportez à la Côte-Nord. Merci pour tout », commente la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

« Votre implication apporte de l’énergie et du dynamisme aux jeunes, ce qui les motive et leur donne le goût de pratiquer ce merveilleux sport qu’est le basketball. Vous faites une différence dans leur parcours scolaire et sportif », ajoute le député de René-Lévesque, Yves Montigny.