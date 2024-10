Les travailleurs des Postes appuient le mandat de grève à plus de 95 %

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes vient de se doter d’un mandat de grève, et ce, dans une proportion de plus de 95 %.

Ce syndicat représente 55 000 travailleurs des Postes dans l’ensemble du pays.

L’unité qui représente les facteurs urbains a voté en faveur du mandat de grève dans une proportion de 95,8 %.

L’unité qui représente les facteurs ruraux et suburbains s’est prononcée à 95,5 % en faveur du mandat de grève.

Si une grève venait effectivement à être déclenchée, celle-ci ne pourrait être déclenchée avant le 3 novembre. Et il devrait y avoir un préavis de 72 heures de la part du syndicat.

Les parties sont présentement dans ce qu’on appelle une «période de réflexion». Celle-ci, d’une durée de 21 jours en vertu des règles, suit la phase de conciliation qui avait débuté le 13 août.

Les négociations ont débuté en novembre, il y a donc un an.