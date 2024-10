La 5e édition du Vieux-Poste hanté reportée 

Le groupe Marée Motrice a annoncé vendredi soir que l’événement du Vieux-Poste hanté prévu le lendemain était reporté.

L’organisation bénévole ne donne pas d’explications pour l’instant.

« On s’excuse sincèrement de la gêne occasionnée. Soyez assurés que notre déception est aussi grande que la vôtre », peut-on lire sur les réseaux sociaux du groupe, qui précise qu’un communiqué sera transmis samedi.



L’événement familiale prévoyait plusieurs activités et animations sur le site historique, entre 15h30 et 19h30.