Hockey Senior AA | Les Basques dévoilent leur alignement

« Basques, plus fort ensemble! » C’est cette devise qui suivra la formation septilienne de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord pour la saison 2024-2025. Les Basques – Groupe Olivier, qui amorce leur calendrier samedi face aux Pionniers de Baie-Comeau, misent sur sept nouveaux venus.

Nicolas Gagnon, Alex Jalbert, Elliot Gould et Simon Bouchard, chez les attaquants, ainsi que Vincent Lebrun, Étienne Mercier et Uapan Rock, à la ligne bleue, sont les nouveaux qui enfileront le blanc, noir et orange.

Le groupe de leader demeure le même que l’an dernier, soit Maxime Lévesque avec le « C » de capitaine et le « A » d’assistant pour Simon Babin, Nylan Bouchard et Luc Arsenault.

« Nous sommes prêts à affronter une saison pleine de défis et de victoires », indique l’organisation pour appuyer sa devise.

Tous les billets pour le match d’ouverture des Basques ont déjà trouvé preneur. La prochaine partie à domicile, une fois de plus contre les Pionniers, est au calendrier pour le 6 décembre.

Ailleurs dans le Circuit Groupe CFM, les Gaulois de Port-Cartier rendent visite aux Marchands de Havre-Saint-Pierre le samedi 26 octobre.

Alignement des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles

Saison 2024-2025

Attaquants

Nicolas Gagnon *

Maxime Lévesque

Alex Huet

Guillaume Simard

Alex Jalbert *

Elliot Gould *

Christophe Desgagné

Danick Lévesque

Mathieu Asselin

Nylan Bouchard

Keven Massé

Simon Bouchard *

Luc Arsenault

Sébastien Bérubé

Défenseurs

Gabriel Poisson

Michael Bettez

Steven Vachon

Samuel Boisvert

Tshenapeu Thirnish

Simon Babin

Vincent Lebrun*

Kelly Cox

Étienne Mercier *

Uapan Rock *

Gardiens

Mason Cormier

Simon Lemieux

Étienne Mercier

David Normand

Entraîneurs

Erick Miousse

Mélodie Bouchard

Jimmy Fequet

Marcel Le Boulaire

* recrues