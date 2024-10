Trouver des logements pour Uashat mak Mani-utenam 

Au moment où la population de Uashat mak Mani-utenam continue de s’accroître, le conseil de bande est à l’œuvre pour augmenter son offre de logements.

À Maliotenam, la communauté a atteint ses limites d’agrandissement du côté du site du Festival Innu Nikamu. Plusieurs maisons y ont été érigées depuis deux ans maintenant.

La communauté se dirige maintenant de l’autre bord du boulevard des Forges, où il y aura un développement résidentiel.

« Pour l’instant, nous faisons des travaux pour apporter de l’eau de Moisie, et construire des égouts. La nappe phréatique ne suffira plus à Maliotenam désormais », explique Adam Fontaine, directeur adjoint des Infrastructures, des Immobilisations et de l’Habitation à ITUM.

Actuellement, la communauté Uashat mak Mani-utenam vit un développement immobilier exponentiel. On peut citer son projet de construire 200 maisons. Il y a aussi différents projets pour l’obtention de maisons abordables.

Le conseil travaille aussi activement au développement du secteur George-Ernest, situé à Uashat. Il commence d’ailleurs à avoir un manque de place.

« Prochainement, il va avoir une autre entrée à partir de la route 138 au niveau du bâtiment de la GRC. Un projet aussi d’un bâtiment communautaire est en branle pour ce secteur, car il n’y a pas de centre de services communautaires », dit M. Fontaine.

ITUM travaille sur le plan d’urbanisation pour le secteur Georges-Ernest pour un prochain développement. Le conseil veut doter le secteur d’infrastructures comme des parcs, une patinoire et un CPE entre autres.