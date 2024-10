Gabriel D’Aigle ferme la porte au Drakkar

Le gardien de but Gabriel D’Aigle a dit non au Drakkar qui a été blanchi par le pointage de 3-0, jeudi soir, devant 1982 spectateurs réunis dans les gradins du Centre sportif Alcoa.

Déjoué à six reprises lors du dernier affrontement entre les deux équipes, le grand cerbère des Tigres de Victoriaville a rebondi de brillante façon et a décidé de fermer la porte aux Nord-Côtiers.

Très alerte dès le début de la rencontre, le numéro 20 a poursuivi son brio jusqu’à la toute fin de la rencontre en stoppant toutes les rondelles (28 arrêts) dirigées en sa direction.

Les locaux l’ont déjoué à une reprise (Olivier Samson) dès les premiers instants du match, mais le but des locaux a été refusé en raison d’une obstruction provoquée chez la première étoile de la partie.

Avec une marque de 0-0 après 40 minutes de jeu, les visiteurs des Bois-Francs (ils ont mis fin à une disette de huit défaites d’affilée) ont sonné la charge avec une poussée de trois buts sans riposte, qui leur a permis de soutirer une douce revanche face aux Baie-Comois.

Thomas Gagnon a profité d’une échappée pour inscrire le but gagnant. Samuel Vachon a doublé l’avance des siens, quelques instants plus tard, quand il a surpris le gardien Mathys Routhier (qui n’a pu maîtriser la rondelle avec son gant) d’un angle difficile.

Mauvais match

Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas pour les membres de l’équipage, qui avaient pourtant inscrit un triomphe convaincant de 6-2, dimanche dernier, face à ces mêmes rivaux.

« Je ne sais pas si le fait d’avoir vite marqué un premier but (refusé) en début de partie a provoqué un excès de confiance, mais ça ne s’est pas bien passé par la suite et ça été un très mauvais match », a vite résumé l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Le pilote du navire n’a pas mis de temps à trouver les failles pour expliquer ce revers à la maison. « Les joueurs n’ont pas travaillé. Ils ont arrêté de mettre des rondelles et foncer au filet et n’ont surtout pas utilisé leur vitesse. »

En retard par deux buts au milieu de la troisième période, les locaux ont oublié de jouer collectivement et ont mis l’emphase sur le jeu individuel. « Quand tout le monde veut jouer au héros, c’est un manque de maturité et nous ne sommes plus au hockey mineur », a pris la peine d’ajouter le dirigeant.

En vitesse

L’ex-Drakkar Maël Lavigne (dans un filet désert) a complété la marque pour les vainqueurs. Promu comme nouveau capitaine des Tigres, l’attaquant de 19 ans (fiche de 7-11-18 en 12 parties) connaît un très bon début de saison même si son équipe éprouve plus d’ennuis…Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, était de passage à Baie-Comeau dans le cadre de sa tournée annuelle…Le Drakkar, qui n’aura pas de misère à oublier ce match, aura la chance de se reprendre, vendredi soir, quand il accueillera la visite des Islanders de Charlottetown.