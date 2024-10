Volleyball | Les Macareux de la Côte-Nord verront beaucoup d’action

Une vingtaine de volleyeuses de 14, 15 et 16 ans de la Côte-Nord feront beaucoup de route après les Fêtes. Les équipes U15 et U16 des Macareux AAA prendront part chacune à quatre tournois du Circuit Excellence, incluant le Championnat provincial.

Joliette, Saint-Lambert, Sherbrooke, Saguenay, Québec, Victoriaville et Vaudreuil, ce sont les villes où se rendront les deux formations régionales AAA pour des tournois de janvier à avril.

Les équipes des Macareux U15 et U16, en vue des compétitions provinciales à venir, ont été formées à la suite d’un camp tenu à Sept-Îles (U15) et à Havre-Saint-Pierre (U16) en septembre.

Au total des deux équipes, ce sont 26 joueuses qui ont été retenues, dont dix-sept dans le U15, dirigé par Yan Savoie. Elles seront aussi appelées à compléter la formation U16 de l’entraîneuse Vicky Arseneault.

Elles sont de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Mingan et Pessamit.

Il y a un gros noyau des deux premiers endroits. « C’est pas mal moitié/moitié », mentionne Marithé Beaudin-Mongeau, coordonnatrice du Club des Macareux AAA, qui souhaite ramener le club de façon régionale.

Les responsables du club ont dû procéder rapidement pour s’assurer d’équipes de calibre pour le circuit Excellence.

« On a un gros bassin de U15 solide. Elles étaient quarante au camp, c’est motivant », souligne-t-elle.

Marithé Beaudin Mongeau indique que le calendrier de tournois sera intense. « Ça va permettre à plus de filles de faire des compétitions de haut calibre. On a une cohorte talentueuse et les filles étaient prêtes à embarquer et les coachs disaient avoir besoin d’amener les joueuses à un autre niveau », dit-elle.

« Et, elles ont le scolaire (les tournois du RSEQ) à travers ça. »

Pour les volleyeuses U15, le circuit Excellence se voudra aussi une préparation en vue des Jeux du Québec qui auront lieu à Trois-Rivières à l’été 2015. Ça ne leur assure toutefois pas une place puisqu’il y aura les tests en février et le camp de sélection en juillet.

Pour les U16, il s’agit d’une opportunité pour les volleyeuses de se développer au maximum et de se faire voir par des recruteurs.

En préparation aux tournois à venir dans les quatre premiers mois de 2025, une journée d’entraînement est prévue en novembre à Sept-Îles et une en décembre à Havre-Saint-Pierre.

C’est lors du Forum des clubs organisé par Volleyball Québec que Marithé Beaudin Mongeau a demandé que l’équipe U15 de la Côte-Nord soit intégrée. « On a voulu s’engager, car on sait qu’on est compétitif. » La formation U16 avait sa place, en vertu de ses résultats de l’an passé.

La coordonnatrice a d’ailleurs convaincu les autres clubs pour la tenue d’un des tournois U15 à Sept-Îles. Ça se passera le 8 février à l’école Manikanetish avec la visite des Libellules de Joliette, de l’Essor de Québec, de l’Envolley de Sherbrooke et des Hirondelles du Saguenay. « On a hâte de recevoir », indique Mme Beaudin-Mongeau.

Chacun des tournois à l’extérieur coûtera aux alentours de 5 000 $. L’organisation des Macareux cherche des partenariats.

Les tournois de financement, ouverts aux adeptes de volleyball, profiteront au club. Le premier de la saison est celui des Îles du 29 novembre au 1er décembre à Sept-Îles. Les joueuses U15 et U16 seront d’ailleurs responsables de l’événement. Pour informations : Page Facebook – Les Macareux – Club régional de volleyball. Le calendrier des compétitions y est d’ailleurs publié.