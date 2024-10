Mandat de grève de cinq jours pour quatre CPE de Sept-Îles

Les employés de quatre Centre de la petite enfance (CPE) de Sept-Îles se sont dotés d’un mandat de grève de cinq jours applicable au moment jugé opportun.

Mardi soir, les travailleurs de quatre CPE de Sept-Îles ont voté à 86 % pour un mandat de grève de cinq jours.

Rappelons que les travailleurs de CPE syndiqués avec la CSN sur la Côte-Nord sont sans contrat depuis 19 mois.

« La tournée des votes pour un mandat de grève est débutée », annonce Guillaume Tremblay, président au Conseil central Côte-Nord (CSN).

Du côté de Baie-Comeau, les votes devraient avoir lieu demain.

Les CPE affiliés à la CSN sont ceux de Sept-Îles, Baie-Comeau, Blanc-Sablon et Fermont. Toutefois, le CPE Touchatouille de Port-Cartier est membre des Métallos.

Des journées de grève pourraient avoir lieu en novembre. « Les parents seront avisés d’avance. On ne prend pas les parents au dépourvu », rassure M. Tremblay.

Le salaire, les congés, les tâches font partie des points en litige. « On demande aussi l’amélioration des services pour des enfants à besoins particuliers », dit M. Tremblay.

Les enjeux d’attraction et de rétention sont aussi abordés dans les négociations. « C’est difficile d’attirer des éducatrices et plusieurs quittent pour aller vers des milieux plus avantageux », dit-il.

Les négociations se poursuivent.