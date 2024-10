Le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai jouera sous les lumières

Les lumières du vendredi soir (Friday Night Lights), un film classique de football. Le Husky football des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles joueront pour une première fois, à la maison, sous les projecteurs.

À moins que les prévisions changent, tout s’annonce beau pour vendredi, pour le dernier rendez-vous de football de la saison sur le terrain derrière les deux écoles secondaires de la rue Comeau. Le Husky accueille les Harfangs de Kénogami pour ce programme historique.

Les benjamins du Husky tenteront de conclure une saison parfaite, eux qui sont déjà assurés du premier rang avec leur dossier de trois victoires en autant de parties.

Quant aux juvéniles, il s’agira d’un match sans lendemain. Le gagnant du duel Husky/Harfangs se qualifiera pour les séries.

« On s’attend à une belle ambiance et une bonne participation. C’est le dernier programme de la saison à Sept-Îles. On veut montrer le talent de nos benjamins et nos juvéniles ont besoin du support de la population », lance comme message, le coordonnateur du programme football de Jean-du-Nord/Manikoutai, Jean-Pierre Lord.

Les spectateurs sont invités à se vêtir de blanc pour l’occasion.

M. Lord est content de la collaboration de l’organisation des Harfangs pour venir disputer un match un vendredi, les jeunes prenant ainsi congé d’école. Joueurs et entraîneurs seront récompensés par de la pizza après la soirée, tant du côté des locaux que des visiteurs.

NousTV sera sur place pour filmer la rencontre, diffusée en direct sur la page Facebook Fans de Noustv Côte-Nord.

Les deux Septiliens du « Podcasque » du Fantasy Football de Trop Fort pour la Ligue, Jérémy Gagnon et Patrick Mckinnon, iront d’interventions et d’analyses durant la rencontre, à partir des lignes de côté.

Un concours aura aussi lieu entre les deux rencontres. Le Husky reconnaîtra aussi ses finissants, ses joueurs qui termineront leur parcours du secondaire en juin.

Le match de la catégorie benjamin est à l’horaire pour 17h, celui juvénile à 20h.

Jean-Pierre Lord aimerait bien que l’expérience de parties en soirée devienne annuelle, que ce soit joué le vendredi ou le samedi. « L’avantage du vendredi, c’est qu’on pourrait garder les élèves après l’école. »