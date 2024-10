La route 138 non accidentogène entre Retty et les Plages

Malgré 18 accidents survenus entre 2013 et 2022, le ministère des Transports et de la mobilité durable (MTQ) a conclu que la route 138 entre la rue Retty et l’aéroport à Sept-Îles n’est pas accidentogène.

En 2019, à la demande de la Ville de Sept-Îles, une analyse du tronçon entre la rue Retty et l’aéroport a été réalisée par le MTQ.

Pour obtenir une évaluation plus globale et complète du secteur, le MTQ n’a pas utilisé la méthode d’analyse habituelle qui consiste à étudier la route par tronçons de quelques mètres à la fois. En temps normal, le km 1008 est divisé pour l’évaluation. Par exemple, un accident au début de la courbe et un à la fin ne sont pas considérés dans le même site.

« Lorsqu’on a fait l’analyse de ce secteur-là d’environ trois kilomètres, on ne l’a pas séparé en tronçon », mentionne Sarah Gaudreault, porte-parole du MTQ pour la Côte-Nord. « On a analysé un paquet de demandes faites par la municipalité de Sept-Îles, ce qui a vraiment démontré qu’il ne s’agissait pas d’un site accidentogène quant au nombre et à la nature des accidents. »

« Ce qu’on me disait, c’est que le nombre d’accidents sur ces deux sites ne représente pas un nombre élevé, versus des sites qui sont configurés de façon similaire », précise-t-elle.

Les causes des accidents jouent un rôle déterminant pour les conclusions.

« Par exemple, dans le cas de l’accident mortel ( trois morts et un blessé au KM 1008 le 25 juin 2022), on a déterminé que c’est un malaise qui est en cause et non l’environnement », dit-elle. « Autrement dit, un comportement humain. »

« Dans 80 % des accidents, c’est le comportement humain qui est en cause », indique Mme Gaudreault. « C’est important de préciser que ce n’est pas toujours le lieu… »

Les accidents qui sont survenus sur ce tronçon sont répertoriés par la SQ. Ainsi , quelqu’un qui aurait eu un accrochage et qui serait parti par lui-même sans avertir la police, ou un passé proche, ils ne feront pas parti des statistiques.

Ville

En février 2023, la conseillère municipale du District Moisie-Les Plages, Carole Gaudreault avait signifié son intention de prendre la dangerosité de la route 138 en main. Elle souhaitait demander des améliorations et des corrections. « Que ça bouge », avait-elle dit.

Questionnée sur les démarches, Carole Gaudreault affirme avoir fait sortir des statistiques et que le MTQ a conclu que le site était non accidentogène. « La municipalité est toujours en lien avec le MTQ afin d’assurer au maximum la sécurité de la population », mentionne la conseillère.

Réfection de la chaussée

Des travaux ont été réalisés à l’été 2024 et la configuration des courbes n’a pas été revue.

La porte-parole du MTQ explique que les travaux étaient nécessaires pour le confort de roulement, changer un ponceau et réparer un pont. « On devait améliorer les infrastructures dans ce secteur », dit-elle. « C’est la chaussée qui était à refaire et non la courbe ». Il n’y a donc pas eu de correction de la courbe au km 1006. « La courbe ne nécessitait pas de travaux de correction », dit la porte-parole.

La conseillère Carole Gaudreault est somme toute satisfaite des travaux. « Nous avons eu l’heureuse surprise de voir la 138 se faire resurfacer en 2024 de Retty jusqu’au viaduc et l’autre tronçon jusqu’à l’aéroport sera fait l’an prochain », dit-elle. « Nous serons toujours satisfaits des améliorations qui améliorent la sécurité de notre population.»

« Nous aimerions tous avoir une route droite afin de limiter les risques d’accident, mais ce n’est malheureusement pas du ressort de la Ville. »

Les accidents sur la route 138 entre Retty et les Plages