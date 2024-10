Le Port de Sept-Îles s’allie à quatre autres administrations portuaires

Le Port de Sept-Îles a signé une entente de collaboration avec les administrations portuaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Saguenay, une étape de plus vers la création d’un corridor maritime étendu.

En 2022, les administrations portuaires de Montréal, Québec et Trois-Rivières ont initié un accord visant à renforcer conjointement le corridor Saint-Laurent. Mardi, celles de Saguenay et de Sept-Îles se sont ajoutées au trio initial.

« Les ports du corridor maritime du Saguenay–Saint-Laurent sont essentiels à la bonne marche de l’économie et des chaînes d’approvisionnement nord-américaines. Ils partagent des intérêts, des réalités et des enjeux communs », ont indiqué Carl Laberge, président-directeur général du Port de Saguenay et Pierre D. Gagnon, président-directeur général du Port de Sept-Îles. »

La collaboration et les échanges accrus entre nos administrations portuaires permettront de bonifier les pratiques en place, notamment en matière de développement durable, de propulser l’innovation et de rendre encore plus efficace le transport maritime », ont-ils poursuivi dans un communiqué.

Les partenaires de l’entente se réuniront régulièrement pour « aligner leurs stratégies et optimiser les opérations ».

L’innovation environnementale, l’optimisation et la résilience des chaînes d’approvisionnement, la gestion des actifs, l’environnement, l’innovation, les opérations maritimes, ainsi que les communications et les relations avec les communautés font partie des axes de travail.