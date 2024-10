Journée maritime – Une industrie plus performante grâce au partage des données

(georgeclerk/Getty Images/iStockphoto)

Et si, grâce à la numérisation, le corridor économique que représente le Saint-Laurent devenait plus performant? Des pilotes, remorqueurs, débardeurs et camionneurs qui n’attendent plus, des quais réservés au bon moment : une nouvelle entité de gestion neutre en matière de partage de données entre organisations maritimes en fait le pari.

« Ce sera une première au Canada!, lance le PDG de la Sodes, Mathieu St-Pierre. Toutes les organisations possèdent des données; leur mise en commun crée une richesse qui doit être valorisée. Nous avons réalisé une étude avec l’entreprise CGI et le gouvernement du Québec pour s’inspirer des meilleures pratiques en ce qui concerne l’échange de données à travers le monde. Un modèle issu des États-Unis et autre de l’Europe ont été considérés. »

S’ADAPTER EN TEMPS RÉEL

Permettre un échange d’informations plus fluide, limiter les interactions humaines, donc les risques d’erreurs, rendre le processus plus interactif et réactif : la Sodes souhaitait doter l’écosystème maritime québécois d’un nouvel outil. Parce que les différents maillons d’une chaîne d’approvisionnement bougent constamment et que cette chaîne doit continuellement s’adapter, le partage de données numérisées et en temps réel offre de véritables avantages.

« Si un navire est ralenti par des mammifères marins ou par une tempête et prévoit du retard à son arrivée au port, plutôt que de nécessiter une intervention humaine, tout pourra se faire de façon numérique afin de faciliter et d’optimiser le mouvement des marchandises, illustre M. St-Pierre. L’ensemble des intervenants de la chaîne vont pouvoir profiter de cette avancée technologique. Ajoutons que la mise au point de l’outil fait appel à l’expertise québécoise. »