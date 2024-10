Journée maritime – Dérisquer la chaîne logistique, accroître notre résilience, être plus que prêt!

Leader québécois dans l’opération de terminaux portuaires, la logistique et le transport à travers l’Amérique du Nord, QSL est aux premières loges des bouleversements affectant la chaîne logistique. Les changements climatiques, les soubresauts économiques et la situation géopolitique imposent l’agilité, la créativité. Secouons les idées reçues. La nécessité de décarboner notre économie l’exige. Impérativement, l’expression ‘’avoir un plan B’’ doit prendre une tournure pragmatique.

Élément-clef de l’adéquation environnementale, le transport des marchandises commande une solution éco-efficace. Québec dispose de tous les atouts pour favoriser l’intermodalité et rendre les chaines logistiques plus efficaces. Or un fort courant s’installe mondialement vers une pratique responsable qui a le mérite de contribuer aux efforts de décarbonation. « Plus de 80 % du commerce international implique le transport maritime et la conteneurisation progresse rapidement. Optimiser les chaînes logistiques permet de rapprocher les produits des consommateurs », affirme le président et chef de la direction de QSL, Robert Bellisle.

Pour y arriver, QSL envisage d’inclure la manutention de conteneurs à ses activités au Port de Québec. Dans un objectif de réduction de l’empreinte écologique, cette option s’avère un choix judicieux face aux préoccupations légitimes des citoyens et aux impératifs des entreprises.

TRANSPARENCE ET RESPECT

Sans y être obligé, QSL a choisi de rendre public le processus entamé il y a quelques mois, par respect pour la communauté et pour enrichir le débat avec des informations précises. Une ligne du temps accessible au public permet de suivre l’évolution du dossier et les étapes à venir.

OPTIMISATION ET DURABILITÉ

En plus des impératifs opérationnels et économiques, l’environnement est au centre des analyses actuelles. Bien qu’il soit encore tôt, on peut déjà affirmer que la solution envisagée n’empiète pas sur le fleuve ni n’affecte l’habitat aquatique.

Autre cible incontournable : diminuer l’empreinte environnementale et les coûts du transport en réduisant les distances à parcourir par camion pour les entreprises de l’est du Québec et en misant sur la complémentarité avec le Port de Montréal et le trafic maritime actuel. « Avec le feu vert du gouvernement fédéral pour élargir l’opération douanière au Port de Québec, nous soumettrons un projet détaillé et cohérent avec nos valeurs et nos engagements. Pour réussir et produire des gains pour l’ensemble des parties prenantes, ce projet exige un plan environnemental exemplaire et l’adhésion de la collectivité », conclut Robert Bellisle.