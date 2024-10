Entre 5 000 $ et 10 000 $ de dommages à la Station Gallix

Des fils ont été coupés et volés sur les trois canons à neige de la station de ski. Ces actes de vandalisme perpétrés le 14 octobre se chiffrent à des milliers de dollars, « entre cinq et dix mille dollars », mentionne Alexandre Pearson, président du CA de la Station Gallix.

Ce n’est qu’au début de la semaine dernière que l’équipe de la Station a constaté le vandalisme survenu.

« Sur nos caméras, on voit qu’il y a eu des gens qui sont venus, mais on ne voit pas grand-chose », indique Alexandre Pearson. Les images ne permettent pas de voir le nombre de personnes impliquées.

Une plainte formelle a été faite auprès de la Sûreté du Québec.

Le début de la saison n’est toutefois pas en jeu.

« Ça ne compromet pas le début de la saison, on est déjà sur le dossier pour les pièces et elles ne sont pas dures à trouver. C’est juste plate. On travaille fort pour un beau début de saison et ça met du sable dans l’engrenage. On s’en serait bien passé », se désole M. Pearson, notamment en raison des frais imprévus.

Avec le tout le travail déjà entamé par le directeur de la montagne, Jean-François Thibault, « il n’avait pas besoin de ça dans sa liste. C’est déplorable », ajoute le président du CA.

L’enneigement commencera quand la température le permettra, avec un mercure en bas du zéro degré Celsius. « Ça devrait être au début novembre, mi-novembre. »