Du vandalisme compromet l’enneigement de la Station Gallix

Les canons à neige de la Station Gallix ont été vandalisés la semaine dernière, entraînant encore d’importants frais imprévus pour l’organisation.

Les événements se sont produits le 14 octobre. Des fils ont été coupés et volés sur les trois canons à neige de la station de ski.

« Une plainte formelle a été faite auprès de la Sûreté du Québec. Des images ont été filmées et remises aux policiers », a indiqué l’organisation mardi, sur ses réseaux sociaux.

Elle interpelle le public à transmettre toutes informations pertinentes aux autorités.

« Malheureusement, ce sont des frais imprévus et importants pour l’organisation », déplore la Station.

« Si la situation vous interpelle et que vous souhaitez nous aider à démarrer l’enneigement le plus rapidement possible, tout don sera le bienvenu », ajoute-t-on.

Les dernières années n’ont pas été de tout repos pour la Station de ski Gallix. En 2021, d’importants dommages avaient été causés au seul remonte-pente de la station. Une campagne de financement pour récolter plus d’un million de dollars avait été mise sur pied pour assurer la relance des opérations. Puis en décembre 2023, des bris de tuyaux étaient survenus. Les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier, ainsi que la MRC de Sept-Rivières avaient donnés 60 000 $ pour régler cette problématique.

En août, la MRC a dévoilé un plan de vitalisation de 2,5 M$ pour assurer la pérennité de la Station et de ses installations.