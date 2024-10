Un gros week-end pour les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles

À l’exception des étudiants-athlètes en volleyball féminin, tous les autres porte-couleurs des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles étaient en action en fin de semaine.

En volleyball masculin, les Voyageurs accueillaient la visite, soit Garneau, Limoilou et Jonquière, trois des huit équipes de la section Québec/Chaudière-Appalaches en division 2 (RSEQ).

En quatre parties, les Septiliens sont sortis vainqueurs deux fois.

« On est satisfait de la journée. Nos deux défaites sont en trois manches (2 de 3). On pensait qu’on serait en reconstruction, mais on peut rêver du provincial. Les gars étaient beaux à voir. On a vu qu’ils aimaient jouer ensemble », a fait savoir l’entraîneur adjoint, Jessy Roy.

Ben Moreau a eu l’occasion de disputer un dernier tournoi avec ses coéquipiers, lui qui se consacrera pleinement à ses études.

Le prochain tournoi a lieu le 2 novembre en Beauce.

Basketball masculin

Après le volleyball, c’est le basketball qui a occupé le gymnase du Cégep de Sept-Îles samedi. Les Voyageurs ont vu leurs rivaux, champions en titre de l’an dernier, renverser la vapeur en deuxième demie. Les Gaillards du Cégep de Jonquière l’on emporté 65-55, eux qui tiraient de l’arrière par sept points (28-35) à la mi-rencontre.

« Est-ce que l’on aurait pu gagner ce match? Certainement. Trop de revirements donnant des points gratuits à l’adversaire. Manque d’efficacité aux lancers francs (10 lancers manqués) et on perd par dix points », a mentionné l’entraîneur Denis Gagnon. Il vise un top 3 pour son équipe.

Dans la défaite, Émile Bouffard s’est signalé avec 30 points.

Les Voyageurs se déplacent vers Baie-Comeau samedi pour y affronter les Trappeurs.

Basket F – Ligue Nord-Est D3

Le basketball féminin est de retour dans le giron des Voyageurs après près de quinze ans d’absence. La formation septilienne dirigée par Bob Bursey ne l’a pas eu facile, perdant 105-25 contre Rivière-du-Loup, samedi, et 78-35, dimanche, contre Beauce-Appalaches.

« Le premier match a été un match difficile puisque Rivière-du-Loup a été championne de la ligue l’an dernier. Mais les joueuses ont appris beaucoup de choses qu’elles ont pu appliquer lors de leur deuxième partie. Même si nous avons perdu les deux rencontres, nous étions heureux de la façon dont les joueuses se sont adaptées », a mentionné l’entraîneur.

« Notre objectif cette année est de faire savoir à la région de Québec qu’il y a des ballers sur la Côte-Nord. »

Elles retourneront dans l’action dans moins d’un mois, soit le 16 novembre à Lévis et le lendemain, sur l’autre rive, face au Collège Mérici.

Badminton

Les Voyageurs étaient aussi sur la route en badminton pour le premier tournoi de simple de la saison de la conférence Centre-du-Québec. Ça se passait dimanche à Sherbrooke pour les protégés de l’entraîneur Alex Couture.

Le meilleur parcours est celui de Jérôme Audette, qui s’est incliné en finale de la division 2, après avoir connu la victoire à ses sept premiers matchs. (Autres résultats plus bas)

« Le premier tournoi arrive toujours vite en considérant que l’équipe accueille des joueurs avec peu d’expérience de jeu. Néanmoins, l’ensemble de l’équipe a démontré un bon niveau de jeu et nous avons eu droit à de bons matchs en division 2 où les athlètes ont fait preuve d’un bel esprit de combativité », a résumé l’entraîneur.

La prochaine compétition, le 9 novembre à Granby, se jouera en double.

Résultats des Voyageurs

Volley Masculin – 19 octobre, à Sept-Îles

vs Garneau 2-0 (25-20, 25-20)vs Limoilou 1-2 (25-21, 16-25, 16-18)vs Jonquière 2-0 (25-19, 25-13)vs Garneau 1-2 (27-29, 25-15, 10-15)

Badminton – 20 octobre, à Sherbrooke

Division 1 masculine

Olivier Dion : 3 victoires – 2 défaites. Défaite en quart de finale

Nathan Dechamplain (recrue) : 1 victoire – 3 défaites – Non qualifié pour les éliminatoires

Division 2 masculine

Noah Guillemette : 4 victoires -0 défaite – Victoire en huitième de finale – Défaite en quart de finale (en trois manches)

Division 1 féminine

Emma Turbide (recrue) : 2 victoires-2 défaites – Non qualifiée pour les éliminatoires

Division 2 féminine

Noa Deutsch : 0 victoire – 4 défaites (Premier tournoi de badminton en carrière)