Hy2Gen toujours dans l’inconnu

Hy2Gen ne connaît toujours pas le nombre de mégawatts octroyés à son projet baie-comois. Selon un article publié par Radio-Canada ce matin, 307 mégawatts lui seraient accordés par Hydro-Québec.

« Hy2gen n’a pas reçu cette information », confirme le président-directeur général de l’entreprise allemande, Cyril Dufau-Sansot, au journal Le Manic.

« Nous avons une lettre d’Hydro-Québec au sujet des conditions de raccordement uniquement et celle-ci ne mentionne pas le volume de mégawatts, ni provenance. De plus, cette lettre explicite le fait qu’elle ne constitue pas un engagement sur les volumes. Cet engagement doit venir du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et nous l’attendons », ajoute-t-il par courriel.

Hy2Gen tient à rappeler que son projet consiste en de la chimie verte pour décarboner le secteur minier du Québec. Il est évalué à 2,4 milliard de dollars et la création de 300 emplois est prévue.

Notons que le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie n’a pas confirmé le nombre de mégawatts avancé par Radio-Canada.