La famille Addams au Vieux-Poste de Sept-Îles

La famille Addams du mythique film américain sorti en 1991 sera à Sept-Îles dans les prochains jours.

Elle viendra hanter la population de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-Utenam.

C’est le concept retenu par le collectif Marée Motrice pour l’édition 2024 du Vieux-Poste hanté.

Les participants seront invités à trouver les Mercredi, Pugsley, Gomez, Morticia, la chose et Oncle fétide, les personnages de la famille Addams sur le site pour un concours.

D’autres activités sont prévues pour la famille : jeux d’adresse, défis de courage, parcours effrayant, rencontres loufoques et chevaux miniatures.

Tout ça se passera le samedi 26 octobre, de 15h30 à 19h30 (accessible sur site jusqu’à 19h), pour la cinquième édition du Vieux-Poste hanté.

Marée Motrice peut compter sur ses co-organisateurs; Petits trots en fête et le Vieux-Poste de Sept-Îles, pour la tenue de l’événement. L’organisme a aussi la collaboration du Port de Sept-Îles et le support de Uapan, Gaumar Environnement, Aluminerie Alouette, la Ville de Sept-Îles, Équipement Nordique, Sonorisation Trans-Musical et le Domaine Fleuri.