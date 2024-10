C’est parti pour le cross-country régional

Cette année, c’est la polyvalente des Rivières de Forestville qui accueille le championnat régional de cross-country. Plus de 600 coureurs franchiront la ligne de départ ce samedi 19 octobre.

La journée commencera par les plus jeunes et se terminera avec les plus vieux. Rappelons que des athlètes de 4 à 17 ans tenteront de se dégoter une place dans la délégation nord-côtière qui se rendra à l’événement provincial à Saint-Lazare le 26 octobre. Une cinquantaine de jeunes y parviendront.

Le nombre de kilomètres à parcourir diffère selon les groupes. Les plus petits devront courir 0,6 km tandis que les plus âgés devront garder le rythme pendant 5 kilomètres. Une catégorie ouverte est aussi offerte aux jeunes du collégial.

À la fin de la journée, il sera possible de connaître les gagnants de chaque catégorie ainsi que les écoles qui recevront des bannières pour leur performance ou encore leur éthique sportive.