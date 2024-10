Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam unis contre la violence

Avec les violences reliées au crime organisé qui touche la région depuis les derniers mois, les citoyens et élus de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam ont pris la rue pour dire d’une même voix, c’est assez!

Incendie criminel, perquisitions et corps inanimé : grosse semaine pour les policiers sur l’est de la Côte-Nord

Semaine fort chargée sur l’est de la Côte-Nord avec plusieurs interventions policières, que ce soit en matière de trafic de stupéfiants ou d’un incendie criminel.

La pérennité de l’usine de bouletage de Port-Cartier d’ArcelorMittal est assurée

ArcelorMittal est à Port-Cartier pour y rester avec le lancement d’un projet de modernisation de son usine de bouletage d’environ 200 M$.

Baisse démographique sur la Côte-Nord : les Cégeps de Baie-Comeau et Sept-Îles inquiets

Les Cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles ont des préoccupations par rapport aux prévisions démographiques qui prédisent une diminution de la population sur la Côte-Nord.

Minerai de fer Québec s’imprègne de la culture autochtone à Maliotenam

Une dizaine d’employés de Minerai de fer Québec (MFQ) étaient de passage à Maliotenam, le 16 octobre, pour une activité d’immersion au sein des communautés autochtones.

Pas d’irrégularité pour le prix de l’essence sur la Côte-Nord

Aucune irrégularité n’a été constatée dans le prix de l’essence sur la Côte-Nord par le Bureau de la concurrence du Canada.

Les statistiques des premières semaines de collecte du compost à Sept-Îles sont connues

Voilà maintenant près d’un mois que les Septiliens ont une collecte des matières organiques. La Ville a reçu les premières statistiques concernant la récolte des bacs bruns par les camions.

Le logement est l’enjeu #1 à Anticosti

L’île d’Anticosti a beau attirer l’attention du monde entier, il faudra s’attaquer à l’enjeu du logement pour accueillir les touristes et de potentiels nouveaux résidents.

La technologie pour palier à la pénurie de vétérinaires sur la Côte-Nord

L’impact causé par l’importante pénurie de vétérinaires pourrait s’amoindrir grâce à la technologie.

Un Septilien de 15 ans, modèle de persévérance inspirant

Atteint d’une paralysie cérébrale, le Septilien Olivier Chouinard performe à l’école, fait du sport, travaille comme caissier dans une épicerie et vise un bel avenir professionnel.

Une travailleuse sociale de Sept-Îles reçoit la bourse Joyce-Echaquan

Nadine Vollant, étudiante à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), reçoit la bourse d’études Joyce-Echaquan. Ce soutien financier viendra appuyer ses travaux de recherche en santé et en services sociaux au service des Premières Nations.

Un album pour des artistes d’Ekuanitshit

Les créations musicales de sept artistes d’Ekuanitshit trouvent leur place dans un nouvel album compilation. Une initiative pour mettre en valeur les voix autochtones du Québec.

Un Port-Cartois dans la cour du Real Madrid

Noah Beaulieu, 12 ans, aura l’occasion de vivre sa passion du ballon rond à un autre niveau. Le jeune port-cartois participera à un camp de la Fondation du prestigieux club de soccer espagnol, le Real Madrid.

Un athlète de Uashat mak mani-utenam inspirant

S’il a été inspiré dans son parcours sportif et dans son cheminement académique, l’athlète du Rouge et Or badminton de l’Université Laval Nathaniel Mckenzie entend être une influence le temps venu, et redonner.