Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam unis contre la violence

Avec les violences reliées au crime organisé qui touche la région depuis les derniers mois, les citoyens et élus de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam ont pris la rue pour dire d’une même voix, c’est assez!

Une marche réunissant des centaines de personnes, principalement des élèves de l’école Manikanetish, s’est déroulée le vendredi 18 octobre en matinée.

Cette initiative est venue du conseil de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) qui a été interpellé à ce sujet à la suite d’événements violents survenus récemment à Sept-Îles.

« On n’en veut plus d’événements comme ça. On veut protéger nos enfants et nos petits-enfants » déclare Rose-Anne Grégoire, vice-cheffe du conseil des Innus de Uashat mak Mani-utenam.

De nombreux élus étaient notamment sur place pour participer à cette marche visant à dénoncer la violence et les activités criminelles.

« Cette démonstration va peut-être démontrer aux gens du crime organisé que Sept-Îles et Uashat, c’est une population qui se tient et qui n’a pas peur », dit le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

« Il faut démontrer que l’on est uni pour combattre ce fléau de la violence », dit pour sa part le conseiller d’ITUM, Kenny Régis.

Pour la députée de Duplessis et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, cette marche témoigne du sentiment d’inquiétude qui existe dans la région. Elle estime donc qu’elle devait être présente pour marcher avec les citoyens.

« C’est important pour moi d’être ici. J’habite la Côte-Nord et comme tous les parents et les gens qui habitent ici, on est inquiets pour nos enfants et on veut que ça cesse », affirme Mme Champagne Jourdain.

Ressource policière

Les autorités assurent que toutes les ressources policières nécessaires sont déployées dans la région.

« Il y a beaucoup plus de policiers, d’enquêteurs sur le territoire, pour l’instant. Il y a également l’escouade mixte qui a été mise en place », Denis Miousse.

La ministre Champagne Jourdain assure que son gouvernement est bien conscient de l’inquiétude qu’il y a dans la population face aux événements de violence. Elle rappelle que les enquêtes de la Sûreté du Québec ont mené à des arrestations.

-Collaboration Lucas Sanniti