Photos | Quelques centaines de personnes participent à la marche contre la violence à Sept-Îles

La marche contre la violence et les activités criminelles organisée par ITUM et la Ville de Sept-Îles est débutée.

Quelques centaines de personnes se sont réunies ce matin devant l’école Manikanetish pour participer à la marche contre la violence.

Kateri Champagne Jourdain, Denis Miousse et les élèves de l’école Manikanetish participent à l’événement.

Tolérance zéro

Les différents événements survenus inquiètent les autorités, que ce soit de la Ville de Sept-Îles que d’ITUM. Ils sont tous préoccupés par les événements qui frappent le milieu.

« Notre message est clair : c’est tolérance zéro pour la violence et les activités criminelles. L’ensemble des secteurs d’ITUM, en collaboration avec la SPUM, mettront en place les mesures nécessaires pour protéger nos communautés et en particulier nos jeunes », ont mentionné jeudi le chef Mike Mckenzie et les élus.

« Par cette marche solidaire, on souhaiter envoyer un message clair pour dénoncer la violence et les activités criminelles qui sèment l’inquiétude dans nos populations, et réitérer notre appui aux différents corps policiers qui œuvrent conjointement à lutte contre ce fléau », a affirmé jeudi Denis Miousse, maire de Sept-Îles.

Trajet de la marche. Capture d’écran