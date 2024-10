Basketball Canada | L’heure de la retraite pour Denise Dignard

Après 26 ans au sein de l’organisation de Basketball Canada, notamment comme directrice générale / vice-présidente exécutive de la haute performance féminine, la Port-Cartoise d’origine, Denise Dignard, passera à autre chose dès la mi-novembre.

Mme Dignard a signifié son intention de prendre sa retraite pour le 15 novembre.

Elle aura notamment mené l’équipe nationale senior féminine à une quatrième place du classement mondial de la FIBA en plus d’avoir été cheffe de file de la formation canadienne à cinq Jeux olympiques.

« Ce fut un très grand honneur d’avoir servi notre programme canadien de haute performance féminine et d’avoir dirigé le développement d’un des meilleurs programmes de basketball féminin international , déclare Denise Dignard, dans un communiqué de Basketball Canada.

« J’aimerais profiter de cette opportunité pour remercier toutes les générations d’athlètes de l’équipe nationale féminine pour leur immense dévouement et leur engagement à long terme pour représenter le Canada au fil des ans. Vous m’avez inspiré ainsi que toute une nation par ce que vous avez accompli et par ce que vous continuez de faire sur et en dehors du terrain en tant que modèles et ambassadrices », ajoute-elle.

La Ville de Port-Cartier a honoré Mme Dignard en 2018 pour son parcours en basketball, donnant son nom au gymnase du Centre Cartier.