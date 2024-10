Une travailleuse sociale de Sept-Îles reçoit la bourse Joyce-Echaquan

Nadine Vollant, étudiante à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), reçoit la bourse d’études Joyce-Echaquan. Ce soutien financier viendra appuyer ses travaux de recherche en santé et en services sociaux au service des Premières Nations.

Mme Vollant est la troisième récipiendaire de cette bourse depuis sa création et la première provenant de la communauté étudiante de l’INRS.

La femme originaire de Uashat mak Mani-utenam pratique son métier de travailleuse sociale en majeure partie auprès des Premières Nations, en protection de la jeunesse.

Le projet d’études qui lui a valu la bourse porte sur la conception et le développement d’un indice de sécurisation culturelle pour les personnes autochtones.

Cet indice permettra notamment de favoriser un accès équitable et sans discrimination aux services de santé et de services sociaux pour les personnes des Premières Nations.

« Comme professionnelle qui a œuvré auprès de populations vulnérables, mais aussi du fait que je suis une personne des Premières Nations, je suis d’autant plus sensible à l’importance d’assurer aux communautés autochtones des services sécuritaires sur le plan culturel », explique Mme Vollant.

La professeure à l’INRS, Carole Lévesque, et la professeure à l’École d’études autochtones à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Suzy Basile, veilleront respectivement à la direction et à la codirection des travaux de recherche de Mme Vollant.

« Je suis fière que la bourse d’études Joyce-Echaquan soit attribuée à une troisième femme autochtone, issue de la nation innue cette fois », précise la professeure Basile par voie de communiqué.

« La récipiendaire a une expertise hors du commun qu’elle pourra mettre à contribution dans la mise en œuvre du Principe de Joyce, but ultime de cette initiative. »

Une bourse pour honorer le Principe de Joyce

La bourse Joyce-Echaquan vise à soutenir les travaux de recherche d’une étudiante autochtone inscrite à la maîtrise à l’INRS ou à l’UQAT.

Le projet doit s’inscrire dans la même lignée que le Principe de Joyce, présenté par le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la nation Atikamekw, en 2021.

Il doit donc garantir aux personnes autochtones un accès juste et sécuritaire aux services de santé et assurer un respect des connaissances médicinales traditionnelles et vivantes des peuples autochtones.

La bourse s’étend sur une période de deux ans, pour un montant total de 36 000 $.

Celle-ci est attribuée et financée par la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones de l’UQAT et par DIALOG, le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones.

Le Fonds de recherche du Québec fournit un soutien financier supplémentaire aux deux organismes.