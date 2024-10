Un album pour des artistes d’Ekuanitshit

Les créations musicales de sept artistes d’Ekuanitshit trouvent leur place dans un nouvel album compilation. Une initiative pour mettre en valeur les voix autochtones du Québec.

L’album On the Road — Ekuanitshit est un projet réalisé par Musique Nomade, un organisme à but non lucratif (OBNL) fondé en 2006, dédié au rayonnement des artistes musicaux issus des Premières Nations. L’album a fait sa sortie officielle le 20 septembre dernier.

« On a toute une équipe de réalisateurs musicaux, de réalisateurs vidéo, d’assistants et de chargés de projets », explique Joëlle Robillard, directrice générale de Musique Nomade.

Depuis sa création, l’OBNL fait des escales en communautés autochtones pour offrir aux artistes locaux des ateliers de création en studio. Une initiative totalement gratuite pour les artistes.

« On monte un studio temporaire dans un lieu. Donc on part avec tout l’équipement, les instruments, les consoles, les micros, puis on va s’installer en communauté pendant deux semaines. »

De la musique pour tous

Le projet d’escale en communauté invite des artistes d’une grande variété d’expériences à se joindre, ce qui donne naissance à des collections de chansons souvent éclectiques.

« Ces albums de compilation sont vraiment intéressants parce qu’ils vont dévoiler toutes sortes de talents », poursuit Mme Robillard.

La directrice évoque également la nature organique du processus d’enregistrement en communauté. Elle mentionne que plusieurs artistes aiment prendre rendez-vous à l’avance, alors que d’autres arrivent à l’improviste.

« En vérité, une fois sur place, la porte est ouverte à tout le monde », dit-elle. « L’idée, c’est de créer une plateforme qui permet de rassembler toutes les voix pour voir la diversité des genres musicaux que l’on retrouve sous la grande étiquette de “musique autochtone” que l’on entend souvent. »

Escale sur la Côte-Nord

Le projet On the Road recueille des compositions d’artistes de communautés de partout au Québec, de la Gaspésie en passant par la terre naskapie de Kawawachikamach dans la MRC de Caniapiscau, entre autres.

En plus du récent passage de Musique Nomade à Ekuanitshit, l’équipe était de passage à Pessamit en juin dernier pour enregistrer une nouvelle édition de On the Road. La sortie de ce nouvel album devrait se faire au cours de l’automne, selon Joëlle Robillard.