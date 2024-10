Le coroner dévoile l’identité de la personne retrouvée sans vie à Sept-Îles

L’identité de la personne retrouvée inanimée dimanche, vers 17h, à Sept-Îles, dans la rivière du Poste, près des boulevards Laure et Montagnais, est connue.

Le coroner investigateur confirme qu’il s’agit d’Alexandre Belley, 45 ans, de Sept-Îles.

« Une investigation afin de déterminer les causes et les circonstances entourant le décès est en cours par le coroner Me Bernard Lefrançois », indique Jake Lamotta Granato, responsable des communications et des relations avec les médias pour le Bureau du coroner.