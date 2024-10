Incendie mortel à Moisie : du soutien aux élèves à Sept-Îles

La direction de trois écoles du Centre de services scolaire (CSS) du Fer a mis en place des mesures pour les élèves qui pourraient être affectés par l’incendie mortel dans le secteur Place la Boule, à Sept-Îles.

« À la suite des événements survenus dans le secteur de Place la Boule hier matin, nous tenons à vous rassurer que différentes mesures ont été mises en place à l’école dans l’éventualité où les enfants auraient besoin de soutien », est-il inscrit dans la lettre envoyée aux parents.

La directrice du CSS du Fer, Lise Madore, explique que le message transmis aux parents est à titre préventif puisque les jeunes « surtout ceux qui habitent ce secteur » pouvaient être affectés par les événements. Les directions des trois écoles touchées par la situation (Jean-du-Nord, Manikoutai, Gamache) ont voulu rassurer les parents.

« Tout ce qui se dit sur internet affecte et probablement que les discussions entre adultes, les enfants les entendent aussi », dit Mme Madore. « C’est normal que des situations comme celle-là qui arrivent une après l’autre ça fait en sorte que les gens sont plus sensibles ou plus stressés ».

Les adultes tout comme les jeunes peuvent réagir à la situation. « Je comprends très bien que les enfants peuvent vivre du stress parce que leurs parents en vivent aussi », dit Lise Madore. C’est pour cette raison que la lettre concerne parents et enfants.

« À titre de parent, votre collaboration est essentielle afin de rassurer les enfants et les aider à maintenir un sentiment de sécurité », peut-on lire dans la lettre.

Désinformation

Le maire de Sept-Îles a d’ailleurs lancé un appel à la vigilance face à la désinformation qu’il y a face aux événements qui touchent Sept-Îles depuis les derniers temps.

« Moi je demande aux gens, avant de publier des choses sur les réseaux sociaux, informez-vous pour avoir la bonne information », a affirmé Denis Miousse à la séance du conseil du 15 octobre. Cette intervention faisait suite à la découverte dimanche d’un corps dans la rivière du Poste, à Sept-Îles. De fausses informations ont été diffusées à ce sujet sur les réseaux sociaux.

« Malheureusement, on le vit depuis quelques mois à Sept-Îles, il y a un certain climat de nervosité… et d’inquiétude », ajoute-t-il.

M. Miousse s’est engagé, avec l’administration municipale, pour voir comment « la vraie information » peut être diffusée le plus rapidement possible dans ce type d’événement.

-Collaboration Vincent Rioux-Berrouard