Une partie de soccer tourne au drame à Baie-Comeau

Trois jeunes de Baie-Comeau jouaient au soccer ensemble derrière la polyvalente des Baies le 3 mai 2023. Cette partie qui se voulait amicale s’est mal terminée quand Mathieu Pelletier s’est joint au groupe avec ses enfants moins âgés.

C’est ce qu’on a appris au palais de justice de Baie-Comeau le 7 octobre alors que l’accusé a plaidé coupable au chef d’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles. Le Baie-Comois de 32 ans a usé d’une force excessive pour « apprendre la leçon » à un jeune garçon de 10 ans sur le terrain de soccer.

Alors qu’elle était en possession du ballon, la victime a reçu un coup de pied de M. Pelletier, ce qui lui a fracturé le tibia droit, selon le rapport du médecin qui l’a soignée à l’hôpital.

Deux autres jeunes ont été témoins de la scène et ont rapporté les mêmes faits aux policiers.

« Les garçons de l’adulte étaient tannés qu’on leur enlève le ballon. Il indique à ce propos qu’ils faisaient des feintes aux jeunes garçons de l’adulte et qu’ils s’en sont plaints durant la partie », raconte l’avocat de la défense, Me Louis-Philippe Doucet Gallienne, lors du rappel des événements.

« À un moment, il s’en allait faire une passe avec le ballon. L’adulte a couru vers lui et lui a donné un gros coup de pied au tibia », poursuit-il en relatant le témoignage d’un des préadolescents.

Après avoir occasionné cette blessure, Mathieu Pelletier a quitté les lieux avec ses enfants. Selon les témoins, il aurait dit « j’espère que tu as appris la leçon mon homme ».

Pendant ce temps, le jeune blessé demeure au sol et il pleure. Il a rapporté plus tard aux policiers qu’il n’était alors pas capable de se lever ni de bouger sa jambe droite.

C’est la mère d’un des trois amis qui est arrivée sur place peu après l’agression. Elle a pris en charge le blessé et a contacté sa mère. Cette dernière s’est par la suite rendue à l’urgence avec son fils.

Regrets et aveux

Le soir même, les policiers se sont rendus à la résidence de Mathieu Pelletier qui ne nie pas être responsable de la chute du jeune joueur de soccer. Il raconte sa version des faits et admet être retourné sur les lieux pour s’excuser, mais la victime n’était plus là. Il sait qu’il a mal géré la situation.

L’accusé ne croyait pas que le garçon avait autant mal et son but n’a jamais été de lui faire mal, a-t-il soutenu. Il a affirmé que « plus jamais il ne refera ça » et qu’« il ne se passe pas un jour sans qu’il repense à ce qui s’est produit ».

Comme M. Pelletier n’a pas d’antécédents judiciaires, la défense a demandé un rapport présentenciel rédigé par un agent de probation pour aider à fixer la sentence. Un délai de trois mois est nécessaire, explique la juge Sonia Bérubé, qui détermine que la peine sera dévoilée le 21 février.