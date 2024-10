Un franc succès pour le premier symposium de recherche du Cégep de Sept-Îles

La Direction de la recherche et de l’innovation du Cégep de Sept-Îles tire un bilan des plus positifs de son premier symposium de recherche.

« Nous sommes très heureux de la réponse des participants. Le Cégep développe des partenariats avec les entreprises privées ici et ailleurs depuis plusieurs années. Ce genre d’événement de vulgarisation pourrait aider à accompagner les partenaires plus en profondeur dans leur transformation numérique », a affirmé Laurent Ferrier, directeur de la recherche et de l’innovation du Cégep de Sept-Îles, à propos du symposium qui s’est déroulé le 9 octobre.

Pour l’occasion, sept chercheurs du Québec et de la France ont pu présenter leurs travaux de recherche à la communauté collégiale et aux représentants d’entreprises de la Côte-Nord. Les participants ont pu découvrir des avancées technologiques et scientifiques dans des domaines liés au milieu nordique avec pour vecteur l’intelligence artificielle.

M. Ferrier souhaite que cet événement devienne un rendez-vous annuel et qu’il y ait des thématiques différentes, mais en lien avec notre région.

Cet événement fut aussi l’occasion pour les unités de recherche du Cégep de Sept-Îles, soit soit l’ITMI, RAIL, le CR2ie et le GRÉNOC, de partager leur savoir-faire, en présentant certains de leurs travaux innovants de recherche appliquée.