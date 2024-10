Un bon début de saison pour le badiste de Uashat mak Mani-utenam

Sur le terrain, Nathaniel Mckenzie a entamé sa saison 2024-2025 sur une bonne note. Lors du premier tournoi universitaire par équipe, disputé à l’Université McGill la dernière fin de semaine de septembre, les gars du Rouge et Or ont signé la victoire dans leurs six affrontements.

« On a une belle équipe, avec un bon noyau chez les gars », souligne l’Innu.

La semaine précédente, Nathaniel Mckenzie avait réalisé son meilleur parcours au niveau national civil, atteignant les demi-finales, en double masculin, à Moncton. Il faisait équipe avec Julien Déry, entraîneur adjoint chez le Rouge et Or.

Même s’il évolue également en simple sur le circuit civil, « le double, c’est mon bureau. Je suis bien étiqueté comme un joueur de double », assure l’étudiant-athlète.

Il préfère ce volet du badminton, en plus de considérer avoir une shape pour le double, à 6’01, 205 lb.

« En général, je trouve ça plus intéressant. En double, c’est plus vite et il y a plus de stratégies », évoque-t-il.

Ambitions

Nathaniel Mckenzie a de belles ambitions pour la saison qui vient de s’amorcer.

Au niveau universitaire, il espère le titre provincial par équipe chez les gars. Il souhaite aussi que le Rouge et Or tire profit du fait que le Championnat canadien universitaire aura lieu à la maison, au PEPS de l’Université Laval, en mars.

Sur le circuit provincial civil, le badiste aimerait bien répéter l’exploit de l’an dernier de Magog alors que lui et son partenaire Frédéric Boutet s’étaient illustrés en gagnant le A, la classe la plus relevée.

« J’en profite au maximum avec le Rouge et Or. On a une belle structure »,dit-il.

Il ne sait pas encore s’il poursuivra pour une cinquième et dernière année l’an prochain. « C’est plus oui que non, mais je ne pourrai garder le même rythme d’entraînement [en raison de son doctorat]. Je devrai m’entraîner en dehors des plages horaires ou réduire le volume », conclut-il.