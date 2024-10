Le logement est l’enjeu #1 à Anticosti

L’île d’Anticosti a beau attirer l’attention du monde entier, il faudra s’attaquer à l’enjeu du logement pour accueillir les touristes et de potentiels nouveaux résidents.

La crise du logement touche partout au Québec. Même à Port-Menier, la petite municipalité sur l’île d’Anticosti qui comprend moins de 200 résidents.

Il y a un peu plus d’un an, en septembre 2023, cette île dans le golfe du Saint-Laurent était officiellement inscrite à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce titre devrait générer de l’intérêt auprès des touristes.

Toutefois, il faudra de nouveaux logements pour que l’île ait une capacité d’accueil suffisante.

« Le plus gros défi, c’est le problème du logement qui est majeur sur l’île. Tout le monde me dit que la crise du logement est partout, mais à l’île, il n’y a aucun autre endroit à travers la province qui a autant de pression de développement en raison de la visibilité internationale », dit la mairesse de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti, Hélène Boulanger.

« Non seulement, il faut des logements pour les touristes, mais avant qu’ils arrivent, il va falloir des logements pour les travailleurs qui vont nous aider à développer », ajoute-t-elle.

Cet enjeu touche aussi les petits commerces de l’île qui vont vouloir engager de nouveaux employés, affirme Mme Boulanger, mais également la municipalité.

« On essaie d’engager un nouveau responsable des travaux publics, mais on n’a pas d’endroit pour le loger », dit-elle.

La mairesse précise frapper à toutes les portes, notamment celles des gouvernements, pour obtenir l’aide nécessaire pour s’attaquer à cette problématique.

La ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a affirmé que le gouvernement appuiera Anticosti dans ses démarches.

« On sait qu’ils ont des besoins au niveau des infrastructures. Port-Menier est une ville qui a été conçue pour 150 personnes, mais si elle reçoit plus de visiteurs, les besoins d’infrastructures vont augmenter », a-t-elle affirmé en entrevue au Journal à la mi-septembre. Elle a aussi laissé entendre que d’autres annonces concernant Anticosti devraient avoir lieu dans un futur rapproché.

Des millions en investissement

Malgré l’enjeu du logement, la mairesse Boulanger se réjouit des investissements gouvernementaux récemment annoncés. Ils permettront d’améliorer les infrastructures de l’Île. Le premier étant un montant de 16,5 millions de dollars pour la construction d’un bâtiment municipal multifonctionnel. En plus de comprendre les locaux de l’hôtel de ville, l’édifice accueillera un comptoir d’accueil pour les activités touristiques, une salle multifonctionnelle, une cuisine communautaire et la salle du conseil municipal.

Puis, à la fin du mois de septembre, une nouvelle aide de 8,5 M$ a été annoncée, cette fois pour réaliser des travaux d’infrastructures d’eau potable. Ce projet permettra la réalisation d’une usine de traitement adaptée au besoin de la municipalité. Il sera ainsi possible d’assurer une meilleure gestion des eaux usées et de l’eau potable, en plus d’améliorer la qualité de cette dernière.

« Dans une année, on parle de 24 M$ pour faire des améliorations, donc on va dans le bon sens. Quand je dis que tout était à faire à l’île d’Anticosti, cela démontre bien ce fait », affirme la mairesse.