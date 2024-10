Hockey Senior AA | Du mouvement chez les Marchands de Havre-Saint-Pierre

Il y a eu un jeu de chaise musicale derrière le banc des Marchands de Havre-Saint-Pierre de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM.

Luc Cyr et Luc Picard s’échangent les rôles. Le premier devient entraîneur-chef, le second tombe adjoint.

« C’est un beau défi », assure le nouveau pilote de la formation cayenne.

Les deux Luc miseront aussi sur un presque nouveau dans le personnel d’entraîneurs, avec l’ajout de Guillaume Boulay. Il évoluait pour les Marchands l’an passé. « Il a de l’expérience au niveau technique et pour la préparation de pratiques. Il a coaché dans le AAA. On a été chercher les forces de chacun pour les postes. On s’est mis sur notre X », a indiqué Luc Cyr.

Ce qui a aussi motivé M. Cyr à occuper cette nouvelle fonction, c’est qu’il croit en l’équipe avec ce qu’il a vu d’elle l’an dernier. « C’est la raison pourquoi j’ai décidé d’embarquer. »

L’entraîneur-chef mentionne que le portrait de l’équipe, sur la glace, ressemble à celui de l’an passé, mais avec davantage de profondeur et des jeunes qui se développent. Il aura des choix à faire. « C’est positif, c’est un beau problème ».

Les Marchands miseront aussi sur leurs vétérans, notamment les Patrick Jomphe, Dany Lebrun, Olivier Cyr et Timmy Lavallée.

« On va commencer la saison avec du monde en santé. »

Luc Cyr parle d’une équipe qui sera axée sur la vitesse, que ce soit « pour aller chercher la rondelle ou pour l’exécution ». « Toutes les autres équipes sont bonnes, il faut être compétitif. »

L’entraîneur-chef a conclu en soulignant que le personnel, les joueurs et la population de Havre-Saint-Pierre et des environs ont hâte au premier match du 26 octobre alors que les Gaulois de Port-Cartier débarqueront à l’aréna Denis-Perron.