Un Port-Cartois dans la cour du Real Madrid

Noah Beaulieu, 12 ans, aura l’occasion de vivre sa passion du ballon rond à un autre niveau. Le jeune port-cartois participera à un camp de la Fondation du prestigieux club de soccer espagnol, le Real Madrid.

C’est lors d’un des camps de la Fondation dans quelques villes au Canada, que le Port-Cartois s’est démarqué au niveau des valeurs recherchées par l’organisation, notamment le leadership, la camaraderie, l’effort, le travail d’équipe et la solidarité. Noah Beaulieu a démontré ces qualités lors de l’événement tenu en juillet à Ottawa.

Le jeune sportif du ballon rond a également dû sortir de sa zone de confort lors du camp alors que les entraîneurs parlaient anglais et espagnol.

Mordu du foot

Du soccer, Noah Beaulieu en mange. Quand il n’est pas au hockey, c’est le ballon rond qui l’accapare. Il s’entraîne en gym et il joue au futsal avec les Coyotes du Centre Éducatif L’Abri, pour qui ce sport est offert pour une première année en parascolaire.

Même à la maison, c’est le soccer. « C’est au quotidien le maniement de ballon, et je dirais même que ça le suit de pièce en pièce. Au point où je suis étonnée qu’il n’ait encore jamais cassé de globe de lumière dans la maison », raconte sa mère, Nadia Bernier.

« J’aime les sports d’équipe. Au soccer, tout le monde à sa place, peu importe l’âge et la grandeur », mentionne le jeune garçon. Il s’adonne à ce sport depuis qu’il a 3 ans, mais de façon plus régulière depuis l’aube de la dizaine.

Expérience unique

Noah Beaulieu s’envolera pour l’Espagne en avril pour le World Challenge, rendez-vous qui réunira des jeunes U10, U12 et U14, sur les terrains du centre d’entraînement du Real Madrid. L’an dernier, une soixantaine d’équipes de 16 pays, notamment le Canada, le Brésil et l’Allemagne, y participaient.

Moins de 10 % des enfants inscrits au camp reçoivent une invitation à se rendre à la compétition mondiale en Espagne.

D’ici là, celui qui idolâtre Lamine Yamal du FC Barcelone, le plus jeune joueur à gagner l’Euro (en 2024), entend mettre les efforts pour perfectionner ses habiletés avec le ballon rond et compte perfectionner son anglais avec des cours intensifs.

Noah Beaulieu, qui soutient toutefois que le meilleur joueur de la planète est Lionel Messi, portera les couleurs du Canada dans le U14 du 11 au 19 avril.

En plus du tournoi, trois entraînements seront au programme, en plus d’une visite du Stade Santiago-Bernabéu, le Stade du Real Madrid, et de la ville.

« C’est un rêve de jouer sur le terrain d’un des plus grands clubs de soccer et d’aller dans ce stade mythique. On aura peut-être la possibilité de rencontrer des joueurs [du Real Madrid] », mentionne-t-il.

« Il y a plusieurs activités pour faire comprendre la culture du soccer là-bas. Ce sera enrichissant comme expérience », souligne Nadia Bernier.

Cette expérience à venir vient avec un coût. Elle se chiffre à un peu plus de 10 000 $ pour Noah et la personne qui l’accompagnera, sa mère. Une campagne de financement est en cours. Le jeune cogne aux portes d’entreprises pour présenter son plan de commandite et la visibilité qui s’y rattache.