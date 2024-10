Les activités sont lancées au Club de curling de Sept-Îles

La saison 2024-2025 sur les glaces du Club de curling de Sept-Îles est lancée depuis la fin septembre.

C’est le tournoi d’ouverture, commandité par Vitrerie Norcristal, qui a été le coup d’envoi de la saison.

La compétition tenue du 30 septembre au 3 octobre a réuni une soixantaine de joueurs au sein des 16 équipes inscrites.

C’est la formation de Denis Laflamme, Jean Renaud, Jeannot Boudreault et Chloé Lessard qui a terminé en première position. Elle est suivie par celle de Yanick Michaud, Nadia Tremblay, Jean-Claude Lévesque et Éliane Duchesne en deuxième place et par celle de Yannick Lessard, Joannie Riverin, Alexandre Bérubé et Vincent Bordeleau au troisième rang.

Quant aux différentes ligues du Club de curling de Sept-Îles, elles ont commencé leur saison la semaine dernière. Il y a présentement 221 membres. Pour l’ensemble des six ligues, du lundi au jeudi, on compte 99 équipes.

Par ailleurs, le Club de curling de Sept-Îles a actualisé son logo. S’il conserve ses éléments essentiels en référence à son sport avec notamment la pierre de curling stylisée et les mêmes couleurs, on y retrouve maintenant une double courbe et trois feuilles du thé du Labrador, symbolisant l’unité.

« Ces motifs emblématiques de la culture innue, et présents dans les artéfacts de la nation, représentent notre engagement à unifier les Septiliens et les Innus », décrit-on.

« Ce logo reflète notre vision du futur où les communautés travaillent ensemble dans le respect et l’harmonie, tout en restant fidèles à leurs racines culturelles. »

Le prochain tournoi sera l’Innu Électro du 1er au 3 novembre. Il donnera l’occasion à des nouveaux d’essaye le curling puisque chaque formation doit avoir au moins deux personnes non membres.