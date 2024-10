Le maire de Sept-Îles dénonce le service aérien sur la Côte-Nord

Le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, a dénoncé la qualité du service aérien après une expérience des plus désagréable.

Le dimanche 13 octobre, le maire devait revenir à Sept-Îles. Il était à Fermont pour assister au 50e anniversaire de la municipalité. Après trois retards, il a finalement appris que l’avion ne se présenterait pas sur place. Le lendemain, le lundi 14 octobre, lors de son arrivée à l’aéroport, on lui apprend que le vol est annulé parce qu’il n’y aurait pas de personnel à l’aéroport de Sept-Îles. Finalement, il a pu prendre un vol le 15 octobre pour se rendre à Sept-Îles et ainsi assister à la séance du conseil qui se tenait en soirée.

Le maire trouve que ce genre de situation n’est pas acceptable.

« Ça n’a pas de bon sens avec le coût des billets d’avion pour monsieur et madame Tout-le-Monde. C’est vraiment catastrophique », a dit M. Miousse.

Il rappelle qu’il siège sur le comité sur le transport aérien de l’Union des municipalités du Québec. Ce dernier travaille auprès du ministère des Transports du Québec pour tenter d’améliorer le transport aérien en région.

« On n’est pas à Montréal ou à Québec et bien souvent, le transport aérien est inévitable pour sauver des coûts et du temps », dit-il.