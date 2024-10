La saison des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles est entamée

Une journée en montagnes russes, c’est de cette façon que Yan Savoie a résumé le premier tournoi de son équipe féminine des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball.

Ses volleyeuses se trouvaient à Jonquière samedi pour le premier rendez-vous de la saison 2024-2025 du circuit collégial Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (RSEQ D2).

Les Voyageurs n’ont remporté qu’un match en quatre sorties, disposant de Saint-Félicien. Les Septiliennes ont perdu contre Jonquière, Chicoutimi et Baie-Comeau.

« Un manque de constance nous a coûté cher au niveau des résultats! Malgré tout, ça reste un premier tournoi qui nous montre clairement ce sur quoi on doit travailler dans les prochaines semaines », a fait savoir Yan Savoie.

Les porte-couleurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball féminin iront de leur deuxième tournoi le 2 novembre à Alma.

Chez les autres clubs des Voyageurs, l’équipe masculine de volley sera en action, samedi, à domicile, affrontant Garneau (9h et 14h), Limoilou (10h15) et Jonquière (12h45).

Le gymnase du Cégep de Sept-Îles se transformera en terrain de basketball pour la soirée. Les gars des Voyageurs se mesureront aux Gaillards du Cégep de Jonquière, dès 19h, dans la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (RSEQ D3).

Quant aux filles, pour leur arrivée dans le programme, elles seront sur la route pour deux parties en fin de semaine, samedi à Rivière-du-Loup et dimanche contre Beauce-Appalaches.

Résultats des Voyageurs – Volleyball féminin

12 octobre 2024, à Jonquière

vs Jonquière : 0-2 (17-25, 22-25)

vs Saint-Félicien : 2-0 (25-19, 25-21)

vs Chicoutimi : 0-2 (6-25, 25-27)

vs Baie-Comeau : 0-2 (20-25, 22-25)