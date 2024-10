Qu’est-ce que le fer de haute pureté (FHP)?

Les procédés industriels utilisés aujourd’hui pour la production de l’acier génèrent des quantités importantes de GES, entre autres par l’emploi de charbon. On estime qu’entre 7 et 9 % des émissions totales de GES dans le monde proviennent des activités liées à la production de l’acier.

Devant l’urgence de la lutte au changement climatique, la réduction de ces émissions est devenue une priorité pour l’industrie de l’acier. Par exemple, les producteurs d’acier du Canada se sont fixé collectivement l’objectif de réduire à zéro les émissions nettes de CO 2 d’ici 2050. L’association canadienne des producteurs d’acier (ACP) propose plusieurs moyens pour atteindre cet objectif, comme la conception et l’adoption de technologies de pointe et de produits novateurs. Cette approche est aussi reflétée à l’échelle mondiale par les développements, la démonstration et l’adoption de plusieurs nouvelles technologies dans la production de l’acier.

De plus, en support à la transition énergétique dans d’autres industries comme celles du bâtiment et du transport, l’industrie sidérurgique s’oriente vers la fabrication d’acier moderne à haute résistance qui est produit de façon plus efficace sur le plan énergétique et qui mène à une plus grande efficacité énergétique lorsqu’il est utilisé. Cet acier vert est un composant essentiel pour la fabrication de technologies vertes comme les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les barrages hydroélectriques et la géothermie.

Ces nouvelles façons de faire de l’industrie sidérurgique auront un impact important sur les matières premières utilisées pour la production de l’acier. Ainsi, les mines de fer devront offrir des produits de plus haute pureté, devant contenir au moins 67 % de fer, pour répondre aux nouveaux besoins. L’adaptation des produits de la Côte-Nord du Québec représente aussi une opportunité unique pour tous les exploitants de la fosse du Labrador. Ce minerai possède des propriétés minéralurgiques très enviables qui en font un des plus favorables pour la production de FHP dans le monde. Il se présente dans la mine avec une concentration d’environ 27 à 29 %, mais est plus facile à concentrer que d’autres sources de minerai de fer, et après un passage au concentrateur, il excède fortement la norme commerciale reconnue de 62 %. La transformation des procédés engagés par les minières de la Côte-Nord leur permettra d’atteindre les nouveaux objectifs de qualité de façon très compétitive. De plus, ce minerai comporte peu d’impuretés nuisibles et tenaces, ce qui augmente son rendement en aciérie.

L’exploitation de ce minerai et sa transformation en produits de haute pureté permettent à la région de la Côte-Nord et du Labrador de jouer un rôle stratégique dans la transformation énergétique. En effet, la disponibilité d’une ressource abondante, de qualité et produite en respectant l’environnement favorisera et accélérera la transformation de l’industrie sidérurgique vers la production d’acier vert.

En plus des nombreux efforts en cours pour réduire leurs propres émissions liées à la production de concentré et de boulettes de fer, les compagnies minières de la Côte-Nord du Québec et du Labrador sont fermement engagées dans la transformation de leurs produits en fer de haute pureté. Il est stratégique pour le Québec de soutenir ces efforts qui permettront à la région de jouer un rôle stratégique dans la transition énergétique, permettant d’assurer la pérennité et le développement d’une industrie qui aura des impacts socio-économiques significatifs à long terme pour la région.