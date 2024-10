L’Inde expulse six diplomates canadiens à la suite d’accusations contre New Delhi

L’Inde a expulsé six diplomates canadiens du pays, dont le haut-commissaire par intérim du Canada.

La mesure de représailles annoncée dans un communiqué du ministère indien des Affaires étrangères arrive après que le Canada a déclaré six diplomates indiens, dont le haut-commissaire, persona non grata en raison d’allégations d’une campagne de violence liée à New Delhi.

Le haut-commissaire par intérim du Canada en Inde, Stewart Wheeler, a déclaré aux médias locaux de ce pays que le Canada avait fourni à New Delhi des «preuves irréfutables» de liens entre des agents du gouvernement indien et le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol du Canada.

Lui et ses collègues ont jusqu’à samedi prochain pour quitter l’Inde.

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Michael Duheme, a mis en garde contre une violence généralisée, des homicides et une menace à la sécurité publique liée aux agents du gouvernement indien.

La GRC a pris la mesure extraordinaire d’avertir le public après avoir confronté des représentants du gouvernement indien au cours de la fin de semaine.

M. Duheme a déclaré que la GRC avait inculpé «un nombre important» de personnes directement impliquées dans des homicides, des extorsions et d’autres actes criminels de violence au cours des dernières années et qu’elle était au courant de plus d’une douzaine de menaces contre des membres de la communauté sud-asiatique et du mouvement pro-Khalistan, l’État revendiqué par les indépendantistes sikhs de l’État indien du Pendjab.

Il a ajouté que les activités se poursuivaient et constituaient une menace sérieuse pour la sécurité publique au Canada.

New Delhi rejette les enquêtes et qualifie les allégations de la GRC de ridicules.

La décision du Canada d’expulser les diplomates intervient dans le cadre d’une enquête en cours sur la mort en 2023 du leader sikh Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique.