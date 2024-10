Le pavillon des croisières prend forme à Sept-Îles

Ça bouge au Port de Sept-Îles avec le projet de construction déjà bien amorcé d’un pavillon permanent pour l’accueil des croisiéristes

Les travaux avancent à bon rythme, selon Paul Leblanc, directeur, ingénierie et entretien des infrastructures au Port de Sept-Îles.

« On vise de pouvoir livrer un bâtiment qui soit fonctionnel pour le premier bateau de croisière prévu au printemps 2025 », dit-il.

Concernant les travaux, le but est de terminer la charpente pour ensuite passer aux travaux intérieurs durant l’hiver.

Le pavillon réunit plusieurs partenaires qui investiront 6,9M$, soit Développement économique Canada, la Société du Plan Nord, le ministère du Tourisme du Québec, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, la Ville de Sept-Îles et le Port de Sept-Îles.

Outre les espaces pour l’animation des escales, dont l’aire consacrée aux artistes et artisan.es, le bâtiment abritera les bureaux de Destination Sept-Îles Nakauinanu. Il est également souhaité que ce lieu d’accueil et d’échanges soit l’hôte d’activités diverses de rassemblement et de diffusion des cultures locales et régionales, et ce, à longueur d’année.

La culture innue sera au cœur de l’architecture et de l’aménagement de cette nouvelle infrastructure.

Ce nouveau pavillon viendra remplacer le chapiteau qui est actuellement utilisé.