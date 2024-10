Des travaux en 2025 pour la réfection du quai Mgr-Blanche

Le Port de Sept-Îles travaille activement à la réfection du quai Mgr-Blanche. Après avoir obtenu le financement nécessaire pour ce projet évalué à un peu plus de 30 M$, l’appel d’offres a été lancé à la fin du mois de septembre.

Ce processus se terminera au courant du mois de novembre.

L’organisation portuaire souhaite amorcer les travaux au printemps 2025 et ils devraient durer 18 mois.

Construit en 1956, une réfection majeure est nécessaire au quai Mgr-Blanche. L’infrastructure a subi un affaissement général allant jusqu’à près de deux mètres, qui le submerge par grandes marées.

« En reconstruisant l’enrochement, les murs de béton qui sont sur le pourtour du terminal et toute la structure de chaussée à une élévation adéquate, on va avoir une infrastructure qui est beaucoup plus résiliente pour le siècle à venir », affirme M. Leblanc.

Le Port travaille déjà sur des solutions pour les usagers du quai lorsque les travaux seront commencés. Les remorqueurs seront relocalisés sur un poste d’amarrage temporaire.

En collaboration avec Destination Sept-Îles Nakauinanu, le Port travaille aussi à une solution pour l’accueil des navires de croisières durant les travaux. Il est envisagé qu’ils accostent au quai de Pointe-aux-Basques.