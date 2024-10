Une mère veut donner un sens au décès de son fils

Il y a trois ans, Gina Jean perdait son fils de 23 ans. Assis du côté passager, il est décédé violemment lors d’un accident de la route à Chute-Outardes. « C’est tout un village qui est marqué par le décès de mon fils », souffle la mère de Maxime Quinn. Aujourd’hui, elle prend parole pour sensibiliser la population.

Elle confie que la journée de l’accident, ce bruit assourdissant lors de l’impact s’est fait entendre dans tout le village de Chute-aux-Outardes. Certains témoins ont assisté, malgré eux, à cet accident.

Le curé du village est le premier témoin arrivé sur les lieux. Un second témoin a tenté de bloquer la route dans les minutes suivant la tragédie.

« Ce sont des gens qui sont traumatisés de ça », précise Gina Jean. « Je souhaite que tout le monde se souvienne de cet événement afin de ne pas prendre la route avec insouciance », exprime-t-elle.

« J’espère que Maxime pourra sauver des vies », laisse-t-elle tomber. Son plus grand souhait est que son fils ait laissé un message à la population, celui d’être responsable.

« Alexandre, ton insouciance a tellement eu de dommages collatéraux »

L’automobiliste, Alexandre Roy Bélanger, auteur de ce drame, a été finalement jugé pour ses actes le 27 septembre à Baie-Comeau. Après plus de trois ans de procédures judiciaires, la famille de Maxime Quinn peut enfin tourner la page de ce chapitre.

La juge Annick Boivin a condamné Alexandre Roy Bélanger à 42 mois de prison pour le comportement meurtrier qu’il a eu le 16 juin 2021. « La conduite de l’accusé témoigne d’un mépris flagrant des règles de conduite automobile et d’une indifférence pour la vie et la sécurité d’autrui, qui vont bien au-delà de l’impulsivité », peut-on lire dans le document du jugement sur la peine.

« Je ne suis pas satisfaite ou insatisfaite du jugement », confie Mme Jean. Pour elle, avoir eu l’occasion de lire une lettre à la cour et surtout, d’être entendue par le fautif l’a grandement aidée dans son deuil qui ne se guérira jamais, selon ce qu’elle a confié au Manic. « Alexandre, ton insouciance a tellement eu de dommages collatéraux » est une des phrases qu’elle a pu exprimer à l’accusé en le regardant droit dans les yeux.

Les faits

Rappelons les faits. Alexandre Roy Bélanger est allé rejoindre Maxime Quinn et Vanessa Ross au Rivs-Pub de Chute-aux-Outardes. Selon la mère de la victime, les deux hommes ne s’étaient pas parlé depuis cinq ans. « Je pense qu’ils ont mis leurs conflits de côté cette journée-là », suppose-t-elle.

Alexandre Roy Bélanger a bu trois consommations, dont deux doubles, dans un délai de 20 minutes. Accompagné de la victime, il a fumé du cannabis, fait un premier aller-retour en grinçant les pneus de sa voiture au point d’y voir un nuage de fumée lorsqu’il s’est engagé sur la voie publique du village.

De retour cinq minutes plus tard, l’homme a bu quatre consommations supplémentaires. Intoxiqué par l’alcool et la drogue, il est parti de l’établissement 1 h 20 plus tard. Maxime Quinn est monté du côté passager du véhicule de l’accusé et Vanessa Ross les a suivis dans sa propre voiture. Elle a d’ailleurs quitté la première.

La reconstitution des événements de l’enquête policière prouve que Alexandre Roy Bélanger a atteint 188 km/h tandis que Mme Ross roulait à 166 km/h. Cette vitesse s’est réalisée sur un circuit de 800 mètres dans une zone où la limite permise est de 50 km/h.

D’ailleurs, le document légal indique qu’une dame se trouvant près du trottoir s’est presque fait frapper lors d’une des manœuvres de dérapage du véhicule conduit par l’accusé.

Elle a tenté de faire ralentir les deux véhicules en faisant des signes avec ses mains. Maxime Quinn a perdu la vie quelques secondes plus tard.